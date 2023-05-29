ساسي: أؤيد موقف مصطفى محمد من المثلية، وحمدي فتحي أفضل لاعب وسط في مصر

أكد فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري أنه يدعم موقف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في رفضه اللعب خلال إحدى جولات الدوري الفرنسي لدعم المثلية.

وقال ساسي عبر برنامج “الماتش” مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "أؤيد موقف مصطفى محمد بعدم اللعب خلال جولات دعم المثلية، لو كنت مكانه لفعلت نفس الموقف، هناك حقوق وعقود ولكن هناك دوريات أخرى وأندية كثيرة لا تؤيد هذا الأمر".

وحول لاعبي وسط الأهلي قال ساسي: "حمدي فتحي هو أفضل لاعب خط وسط في مصر، يسجل أهدافا ويقدم أداء مميزا بجانب أنه مجتهد داخل الملعب.

وأتم: "كـجودة لاعب السولية أفضل منه ولكن الاجتهاد يجعله أفضل حاليا".

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ساسي: جمهور الزمالك يستمتع باللاعب "الفنان" أكثر من البطولات

يرى فرجاني ساسي أن جمهور الزمالك يستمتع باللاعب "الفنان" أكثر من حصد البطولات.

وقال ساسي: "جمهور الزمالك يحب البطولات بالتأكيد ولكنه يستمتع أكثر عندما يمتلك لاعب فنان يمتعهم داخل الملعب".

وتابع: "جمهور الأهلي يحب اللاعبين الفنانين لكن الأهم أن يتوج الفريق بالبطولات، أنا أحب الاثنين".

وأشار: "لا أصرح بشيء لكي يحبني الجمهور أكثر، لا أرغب بأن يشعر شخص بالحزن مني، أنا أتحدث بصراحة وأعتذر إذا قلت تصريح جعل أي شخص يشعر بالضيق".

اهتمامات نادي طرابزون سبور التركي

بشار إلى أن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، دخل دائرة اهتمامات نادي طرابزون سبور التركي، للظفر بخدماته في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة فوتوماك التركية عن تحرك مسئولي طرابزون سبور، وتواصلهم مع أحمد يحيى وكيل اللاعب مصطفى محمد، من أجل معرفة إمكانية التعاقد معه في الموسم الجديد.

وتنتهي إعارة مصطفى محمد إلى نانت بنهاية الموسم الحالي، ولم يقم الفريق الفرنسي بتفعيل بند شراء عقد اللاعب المصري.

وأكدت الصحيفة التركية أن طرابزون سبور يرغب في التعاقد مع اللاعب، والتفاوض مع ناديه جالطة سراي الذي يملك عقده حتى عام 2025.

وحال اكتمال هذه الصفقة، سيكون مصطفى محمد زميلا لمواطنه محمود حسن تريزيجيه، الذي يلعب في صفوف طرابزون سبور.

وكشفت تقارير فرنسية عن قرار الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي بالرحيل نهائيا عن النادي في نهاية الموسم الحالي.



مصطفى محمد يغادر نانت

وقالت صحيفة "butfootballclub" الفرنسية أن مصطفى محمد وضع حدًا لمسيرته مع نانت خاصة بعد موقفه برفضه المشاركة رفقة فريقه ضد تولوز بسبب رفضه المشاركة في حملة ضد إرهاب المثليين.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المصري لا ينوي البقاء مع نانت، رغم أن الأخير يمتلك فرصة شراء المصري مقابل تفعيل بند الشراء والتي تقدر بقيمة ب5 ملايين و750 ألف يورو.

وقرر نادي جالطة سراي التركي عودة لاعبه الدولي المصري مصطفى محمد المُعار إلى صفوف فريق نانت الفرنسي إلى المعسكر التحضيري للموسم المقبل للنادي التركي.



مصطفى محمد يعود إلى جالطة سراى

وكشفت صحيفة play spor التركية أن نادي جالطة سراي قرر استدعاء مصطفى محمد الذي سيكون مهاجمًا للفريق في الموسم المقبل، ليتواجد في المعسكر التحضيري الذي سيقام خلال الصيف الجاري، وسيخوض المباريات الودية مع الفريق.

مصطفى محمد يرفض دعم المثليين

وأعلن نادي نانت الفرنسي، توقيع عقوبة مالية على مهاجمه الدولي المصري مصطفى محمد، بسبب رفضه اللعب ضد تولوز، ورفضه المشاركة في جولة دعم حقوق المثليين في الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد برفقة بعثة الفريق الفرنسي نانت التي ستخوض المباراة ضد تولوز، لكنه قرر عدم اللعب بسبب رفضه ارتداء قميص عليه "ألوان المثلية".

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، سيفرض نانت عقوبة مالية على مصطفى محمد، بسبب رفضه المشاركة ضد تولوز.

عقوبة مالية على مصطفى محمد

وقرر نادي نانت الفرنسي توقيع عقوبة مالية على اللاعب المصري مصطفى محمد، الذي يلعب ضمن صفوفه معارًا من نادي جالطا سراي التركي، وذلك على خلفية رفضه دعم المثليين، ما تسبب في استبعاده من مباراة تولوز في الدوري الفرنسي.

وأكد نانت، فى بيان رسمي، أنه يدين التهديدات التي تلقاها اللاعب وأسرته قبل وبعد المباراة بسبب رفضه المشاركة في حملة الاتحاد الفرنسي الخاصة بدعم المثليين في أنحاء البلاد.

وأوضح النادي في بيانه، أنه تم توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، مشيرا إلى أنه سيتم التبرع بها للجمعيات العاملة فى نفس المجال للتأكيد على دعم النادي الفرنسي للمسألة.

ورفض نادي نانت الإعلان عن قيمة الغرامة المالية التى ستوقع على اللاعب خلال الفترة الحالية، وأكد المسؤولون في البيان أسفهم لعدم مشاركة مصطفى محمد فى مباراة ضمن لقاءات يكافح فيها الفريق للبقاء فى الدوري الفرنسي.