تقرير تركي: مصطفى محمد مطلوب في طرابزون سبور

دخل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، دائرة اهتمامات نادي طرابزون سبور التركي، للظفر بخدماته في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة فوتوماك التركية عن تحرك مسئولي طرابزون سبور، وتواصلهم مع أحمد يحيى وكيل اللاعب مصطفى محمد، من أجل معرفة إمكانية التعاقد معه في الموسم الجديد.

وتنتهي إعارة مصطفى محمد إلى نانت بنهاية الموسم الحالي، ولم يقم الفريق الفرنسي بتفعيل بند شراء عقد اللاعب المصري.

وأكدت الصحيفة التركية أن طرابزون سبور يرغب في التعاقد مع اللاعب، والتفاوض مع ناديه جالطة سراي الذي يملك عقده حتى عام 2025.

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وحال اكتمال هذه الصفقة، سيكون مصطفى محمد زميلا لمواطنه محمود حسن تريزيجيه، الذي يلعب في صفوف طرابزون سبور.



وكشفت تقارير فرنسية عن قرار الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي بالرحيل نهائيا عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

مصطفي محمد يغادر نانت

وقالت صحيفة "butfootballclub" الفرنسية أن مصطفى محمد وضع حدًا لمسيرته مع نانت خاصة بعد موقفه برفضه المشاركة رفقة فريقه ضد تولوز بسبب رفضه المشاركة في حملة ضد إرهاب المثليين.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المصري لا ينوي البقاء مع نانت، رغم أن الأخير يمتلك فرصة شراء المصري مقابل تفعيل بند الشراء والتي تقدر بقيمة ب5 ملايين و750 ألف يورو.

و قرر نادي جالطة سراي التركي عودة لاعبه الدولي المصري مصطفى محمد المُعار إلى صفوف فريق نانت الفرنسي إلى المعسكر التحضيري للموسم المقبل للنادي التركي.

مصطفى محمد يعود إلى جالطة سراى

وكشفت صحيفة play spor التركية أن نادي جالطة سراي قرر استدعاء مصطفى محمد الذي سيكون مهاجمًا للفريق في الموسم المقبل، ليتواجد في المعسكر التحضيري الذي سيقام خلال الصيف الجاري، وسيخوض المباريات الودية مع الفريق.

مصطفى محمد يرفض دعم المثليين

وأعلن نادي نانت الفرنسي، توقيع عقوبة مالية على مهاجمه الدولي المصري مصطفى محمد، بسبب رفضه اللعب ضد تولوز، ورفضه المشاركة في جولة دعم حقوق المثليين في الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد برفقة بعثة الفريق الفرنسي نانت التي ستخوض المباراة ضد تولوز، لكنه قرر عدم اللعب بسبب رفضه ارتداء قميص عليه "ألوان المثلية".

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، سيفرض نانت عقوبة مالية على مصطفى محمد، بسبب رفضه المشاركة ضد تولوز.

قرر نادي نانت الفرنسي توقيع عقوبة مالية على اللاعب المصري مصطفى محمد، الذي يلعب ضمن صفوفه معارًا من نادي جالطا سراي التركي، وذلك على خلفية رفضه دعم المثليين، ما تسبب في استبعاده من مباراة تولوز في الدوري الفرنسي.

وأكد نانت، فى بيان رسمي، أنه يدين التهديدات التي تلقاها اللاعب وأسرته قبل وبعد المباراة بسبب رفضه المشاركة في حملة الاتحاد الفرنسي الخاصة بدعم المثليين في أنحاء البلاد.

وأوضح النادي في بيانه، أنه تم توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، مشيرا إلى أنه سيتم التبرع بها للجمعيات العاملة فى نفس المجال للتأكيد على دعم النادي الفرنسي للمسألة.

ورفض نادي نانت الإعلان عن قيمة الغرامة المالية التى ستوقع على اللاعب خلال الفترة الحالية، وأكد المسؤولون في البيان أسفهم لعدم مشاركة مصطفى محمد فى مباراة ضمن لقاءات يكافح فيها الفريق للبقاء فى الدوري الفرنسي.