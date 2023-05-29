الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فرجاني ساسي: هشجع الوداد أمام الأهلي وتوقعت خروج الترجي

فرجانى ساسى، فيتو
فرجانى ساسى، فيتو

فرجاني ساسي، قال فرجاني ساسي لاعب  الدحيل القطري الحالي، إنه توقع تأهل الأهلي للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكنت متأكد من خسارة الترجي أمام القلعة الحمراء لضعف مستواهم.


فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري

وأضاف ساسي في تصريحات تلفزيونية: “مباراة الوداد لن تكون سهلة على الأهلي خاصة أن الفريق المغربي له أفضلية كونه حامل لقب النسخة الماضية لكن ممكن تتقلب بالعكس، لأن الأهلي هذه النسخة فريق قوي سواء في بطولة الدوري أو إفريقيا وبالتأكيد هدفهم البحث عن اللقب وتعويض خسارة النسخة الماضية”.

-إعلانات-

وواصل النجم التونسي: “سأشجع الوداد المغربي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتأكيد لأنني زملكاوي”.

 

موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلى والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

 

موعد مباراة إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة إياب الدور النهائي بين الأهلى والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 11 يونيو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

 

-إعلانات-

 

القناة الناقلة لمباراتى الأهلى والوداد المغربي

وتذاع مباراتى الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport  الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR  والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR


حكم مباراة الإياب بين الأهلى والوداد المغربي

كما اختار الكاف الأثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لـ إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على مُركب محمد الخامس بين الأهلي والوداد المغربي. 

 

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

 

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

 

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

 

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

 

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

 

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

 

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

 

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

 

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

 

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي


10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

 

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

 

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

 

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

 

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري  ذهاب دور الـ 32


2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري  إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات


4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات


5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات


9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)


11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2  صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات  تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة.

فرجاني ساسي الأهلي الوداد المغربي اخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا فرجانى ساسى لاعب الدحيل القطري الحالي بطولة دوري أبطال أفريقيا خسارة الترجي أمام القلعة الحمراء

مواد متعلقة

الزمالك يحتاج معجزة للصعود لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بيراميدز وفيوتشر الأقرب، والأبيض ينتظر هدية من الأهلي

الدوري المصري، الأهلى يلتقى سيراميكا في البروفة الأخيرة قبل موقعة نهائي أفريقيا أمام الوداد

الدوري المصري، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا

الأهلي، أحمد أبوعبلة يكشف تطورات حالة حمدي فتحي

الأكثر قراءة

حسام حبيب يرقص في كواليس حفل شيرين بجدة (فيديو)

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

ماذا فعل أردوغان فور إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة؟

كأس مصر، إنبي وفيوتشر يحتكمان إلى الوقت الإضافي

بائع الليمون والسميط رئيسا لتركيا.. قصة حياة ابن الفقراء رجب طيب أردوغان (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جرذ يفر وراء الناخبين في تركيا

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد وصول شركة إنفيديا لـ 940 مليار دولار.. أكبر 10 شركات قيمة سوقية عالميا ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

دعاء قيام الليل مستجاب، أفضل وقت لدعاء قيام الليل لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية