العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان يهنئان أردوغان

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية لولاية ثالثة.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية مساء اليوم الأحد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ان أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكيليجدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا

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خطاب النصر للرئيس التركي عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية



وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد خطابا لمناصريه، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.



وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".



وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".



وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا، قائلا: الشعب منحني مسئولية الحكم لمدة 5 سنوات مقبلة.

أردوغان يقدم الشكر للشعب التركي عقب الفوز بالإنتخابات

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".

واستطرد الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسئولية الأداء السيء في الانتخابات".



تركيا ترفض دعم المثلية بعد فوز أردوغان



وتابع أردوغان: "هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها".



وقال الرئيس التركي: "لا ندعم المثلية، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، مشيرا إلى أن "العائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها".



وتابع أردوغان: "كلمتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره"، مضيفا: "هذه النتيجة تثبت أن لا أحد بإمكانه أن يجعلنا نخسر مكتسبات تركيا".



وأكد أردوغان أنه "يجب علينا الاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية القادمة".

وأردف: "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

