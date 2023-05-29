الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، خلال الساعات الماضية، انشغل الكثيرون بالبحث على محركات البحث المختلفة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.. وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/ 2023.

حيث  تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك فور الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات واعتمادها من نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع. 
 

الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 
وتستمر أعمال تصحيح الامتحانات في 18 إدارة تعليمية على مستوى محافظة البحيرة، وذلك بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من الامتحانات خلال الأسبوع الماضي.
 

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لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة 

ويقوم كل طالب وطالبة فقط بإدخال الاسم ورقم الجلوس حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة وذلك بعد ظهورها.
 حيث استطاع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الانتهاء من عملية الامتحانات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة فور امتحانهم مادة اللغة الإنجليزية يوم 20 مايو، الموافق السبت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 

كما قام 121 ألف و487 طالبا وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية ( حوالى 1630 ) طالبا وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالب وطالبة من التربية  الخاصة ( صم وضعاف السمع - و18 طالبا وطالبة من المكفوفين )   داخل 5 لجان (39 صم وضعاف سمع داخل أربع لجان و15 طالبا من المكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور).

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

وقد تم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب. 

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بدأت منذ يوم السبت 14 من مايو الحالي، مع مادة اللغة العربية والتربية الدينية وانتهت مع مادة اللغة الإنجليزية يوم السبت 20 مايو الجاري.


إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

وفور انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة سوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتمادها، والانتهاء من  تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات.


موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.
 

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