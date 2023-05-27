3 قرارات عاجلة من التعليم بعد توزيع امتحان الرياضيات بدلا من الدين على طلاب الدبلومات بقنا

الدبلومات الفنية 2023، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 3 قرارات مهمة وعاجلة بشأن واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة اليوم لطلاب الدبلومات الفنية داخل إحدى لجان محافظة قنا، بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي.

أزمة فتح مظروف امتحان الرياضيات لطلاب الدبلومات الفنية بقنا

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 3 قرارات عاجلة بشأن توزيع امتحان الرياضيات بدلا من التربية الدينية في اليوم الأول لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وهي كالتالي:

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1- إحالة المسئولين في المطبعة، وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة

طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات لطلاب الدبلومات الفنية بقنا

2- طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.

3- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وكانت بدأت صباح اليوم السبت الموافق 27 / 5 / 2023 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، حيث انه قد أدى اليوم عدد (715432) طالب وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

تفاصيل اليوم الأول لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وصرح الدكتور محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وفاة معلم بلجنة بمحافظة دمياط

وفى سياق متصل، قام الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية والاستاذ هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، بتفقد عدد من اللجان ومنها: لجنة مدرسة 6 أكتوبر الفنية الصناعية المتقدمة بالحى الرابع، لجنة مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى 11، لجنة مدرسة 6 أكتوبر المتقدمة للشئون الفندقية السياحية بمحافظة الجيزة، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية، وقدم الدكتور محمد موسى عمارة واجب العزاء فى فقيد الواجب بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوى ــ الذى وافته المنية إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء تأدية عمله بلجنة مدرسة فارسكور الصناعية بنات (صناعى) بمحافظة دمياط.

وتم متابعة (51) لجنة على مستوى الجمهورية من خلال المسئولين عن إدارة العملية الامتحانية لكافة لجان السير بجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى).

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