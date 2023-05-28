الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

التحضيرات النهائية لـ حفل شيرين عبد الوهاب في جدة (صور)

تحضيرات حفل شيرين
تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو

نشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، مجموعة من الصور والفيديوهات من التحضيرات النهائية لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب بالسعودية، والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد. 

 

وعلقت شركة روتانا على الصور قائلة: "استعدادًا لحفل ملكة المشاعر الفنانة شيرين عبد الوهاب".

تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو 
تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو 

حفل شيرين في جدة 

وتأتي أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة في 4 فئات وهي:

68.67 دولار (2,121.75 جنيه)

107.12 دولار (3,309.71 جنيه)

151.07 دولار (4,668.94)

-إعلانات-

343.33 دولار (10,610.88)

تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو 
تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو 

شيرين عبد الوهاب

واحتلت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وتصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وذلك عقب إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

 

ولعل من أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.. وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

 

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية  نانسي عجرم:  جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص. ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت:  كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم  قالت:  نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله  بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.

مدير أعمال شيرين يكشف حقيقة خلافها مع أنغام

شيرين وحسام يصلان إلى جدة قبل انطلاق حفلها بالسعودية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حفل شيرين في جدة شيرين عبد الوهاب شيرين السعودية حفل شيرين

مواد متعلقة

شيرين وحسام يصلان إلى جدة قبل انطلاق حفلها بالسعودية

شيرين تريند بسبب تصريحاتها: أستحق لقب صوت مصر وحسام حبيب نقطة فارقة في حياتي (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أول تعليق من مرشح المعارضة التركية أوغلو بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

شاهد لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمقر حفلها في جدة

السيسي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

حي العجمي يزيل لافتة لزوجة تصالح زوجها بسبب خروجها على القيم (صور)

42 ألف جنيه زيادة في سعر طن السمسم خلال عام

Advertisements

منوعات

المزيد

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 28-5-2023

أسعار النحاس اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-5-2023 في بداية التعاملات

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 أطعمة مضادة للشيخوخة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

المزيد
الجريدة الرسمية