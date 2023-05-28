التحضيرات النهائية لـ حفل شيرين عبد الوهاب في جدة (صور)

نشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، مجموعة من الصور والفيديوهات من التحضيرات النهائية لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب بالسعودية، والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وعلقت شركة روتانا على الصور قائلة: "استعدادًا لحفل ملكة المشاعر الفنانة شيرين عبد الوهاب".

تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو

تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو

حفل شيرين في جدة

وتأتي أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة في 4 فئات وهي:

68.67 دولار (2,121.75 جنيه)

107.12 دولار (3,309.71 جنيه)

151.07 دولار (4,668.94)

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343.33 دولار (10,610.88)

تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو

تحضيرات حفل شيرين في جدة، فيتو

شيرين عبد الوهاب

واحتلت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وتصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وذلك عقب إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

ولعل من أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.. وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم: جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص. ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت: كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم قالت: نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.