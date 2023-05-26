شيرين وحسام يصلان إلى جدة قبل انطلاق حفلها بالسعودية

وصلت المطربة شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب إلى جدة استعدادًا لحفلها بالسعودية.

وأعلنت شركة روتانا عن نفاد تذاكر المقرر إقامته يوم الأحد 28 مايو الجاري.

وتأتي أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة في 4 فئات وهي:

68.67 دولار (2,121.75 جنيه)

107.12 دولار (3,309.71 جنيه)

151.07 دولار (4,668.94)

343.33 دولار (10,610.88)

واحتلت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وتصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وذلك عقب إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

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شيرين عبد الوهاب

ولعل من أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.. وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم : جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص. ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت: كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم قالت: نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أما عندما استعرض المذيع صورة زميلها وزوجها الفنان حسام حبيب فقالت شيرين عبد الوهاب: دايما خناقاتي أنا وحسام بتحصل كل يوم في شغلي..ثم رفع صورته فقبلتها شيرين، وعلقت حسام مسميني على موبايله (شوكليت) وأخذت تُقبل الصورة.