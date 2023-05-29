مستندات وتغطيات وثيقة التأمين ضد مخاطر نقل النقدية

وثيقة التأمين ضد السرقة من الشخص، بالإكراه أو الفقد أو التلف بسبب خارج عن الإرادة أو المعروفة بوثيقة (نقل النقدية)، ومن خلالها تتعهد شركة التأمين بأن تعوض المؤمن له عن الأضرار أو الخسائر الناشئة عن أخطار السرقة بالإكراه أو الفقد أو التلف بسبب خارج عن إرادة الشخص المكلف بحمل أو مصاحبة الأشياء المنقولة المؤمن عليها، والمبين نوعها وقيمتها في جدول الوثيقة، ولا يتعدى أقصى التزام شركة التأمين عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به في هذا البند، وعلى ألا يتعدى التزام الشركة في مجموعه مبلغ التأمين الإجمالي الصادر به هذه الوثيقة وملاحقها.

التغطيات :

الغرض من هذه الوثيقة هو تأمين المؤمن له من الأخطار الموضحة فيما بعد والتي يقع عليه عبء إثبات حدوثها.

السرقة بالإكراه التي تقع على المؤمن له شخصيًا أو على أشخاص مستخدميه وذلك أثناء تنقلاتهم لأعمال مهنتهم عندما يكونوا مكلفين بحمل أو مصاحبة الأشياء المنقولة موضوع التأمين (الموضح بالوثيقة) وبشرط ألا تقل سن أي منهم عن واحد وعشرين سنة ولا يزيد على الخامسة والستين.

ويقصد بالإكراه “هو كل وسيلة قهرية تقع للأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلًا للسرقة ومن شروطه:

ا- أن يكون موجهًا ضد شخص.

ب- أن يكون إكراهًا ماديًّا بقصد السرقة.

ج-أن يكون سابقًا أو معاصرًا لارتكاب السرقة.

د- الفقد أو التلف الذي يلحق بالأشياء المنقولة والذي يثبت وقوعه بسبب عمل من الأعمال الخارجة عن الإرادة التي تقع علي المؤمن له شخصيًا أو علي أشخاص مستخدميه أثناء تنقلاتهم لأعمال مهنتهم فيما عدا الحالات الموضحة.

يسرى مفعول هذا التأمين داخل نطاق المدينة التي يقيم بها المؤمن له أو في حدود المنطقة الجغرافية المحددة بالشروط الخاصة.

الاستثناءات:

لا تضمن شركة التأمين السرقة أو الفقد أو التلف الذي ترجع أسبابه مباشرة أو غير مباشرة إلي ما يلي:

-عمليات الغزو أو الغارات أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الإضراب عن العمل أو الفتن أو الاضطرابات الشعبية أو التمرد والعصيان أو الثورات أو اغتصاب الحكم.

(إلا إذا أثبت المؤمن له أن الحادث لا يمت إلى هذه الأسباب بصلة ما).

وقوع حادث حريق أو انفجار أو فيضان أو أعاصير أو زلازل أو ثورة بركان أو أية ظاهرة طبيعية أخرى.

(ما لم يثبت المؤمن له أن الحادث لم ينشأ عن أي سبب من هذه الأسباب).

-الأفعال التي يرتكبها أحد أفراد عائلة المؤمن له (الزوجة والأبناء أو أحد أفراد عائلته الذين يقيمون معه أو أحد أتباعه أو مستخدميه).

-فقد الإرادة نتيجة تعاطي المخدرات أو المسكرات.

طلب التأمين والالتزامات على العميل:

تعتبر البيانات والتعهدات الواردة بطلب التأمين جزءًا لا يتجزأ من عقد التأمين بحيث إذا تبين أن أي من هذه البيانات يخالف الواقع أو الحقيقة أو أن بعض الوقائع التي تؤثر في تقدير الخطر قد أخفيت عمدًا يسقط حق المؤمن له في المطالبة بأي تعويض بمقتضى هذه الوثيقة وتصبح الأقساط المسددة عنها حقًّا مكتسبًا لشركة التأمين ولها الحق في الإطلاع على دفاتر مستندات المؤمن له في أي وقت للتحقق من صحة البيانات المقدمة إليها

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض تأمين نقل النقدية (السرقة بالاكراه)

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها، فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى:

• صورة رسمية من محضر الشرطة.

• صورة رسمية من تحقيقات وقرار النيابة.

• إيصال استلام النقدية.

• صوره من (بطاقة الرقم القومى – شهادة التأمينات الإجتماعية).

• عقد العمل.

• مطالبة نهائية مؤيدة بالمستندات

• وسيتم إخطار العميل بأية مستندات أخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبة، وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات.

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