الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

للمهندسين، مزايا وتغطيات وثيقة التأمين ضد المسئولية ومخاطر المهنة

تأمينات المسئوليات،
تأمينات المسئوليات، فيتو

تضم تأمينات المسئوليات العديد من الوثائق والتغطيات، مثل وثيقة تأمين مسؤولية رب العمل والتى تختص بمسؤولية أصحاب  العمل تجاه موظفيهم، إلى جانب وثائق تأمين مسؤولية المنتجات وتأمين ضمان المنتجات وتخص المسؤوليات التي قد تنتج عن المنتجات التي تم بيعها للآخرين، وتشمل  بعض الاستثناءات الموجودة في وثائق تأمين المسؤولية المدنية.

أما وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات فهى تغطي المسؤولية المدنية التي تنتج عن ذلك المنتج، وتغطي وثيقة ضمان المنتجات الحالات التي يفشل فيها المنتج أو الجهاز في أداء ما صُنع للقيام به، وكثيرًا ما يتم إضافة تأمين مسؤولية المنتجات لوثيقة المسؤولية المدنية وبيعها كوثيقة واحدة.

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ونستعرض بالتفاصيل وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين كالتالي:

يغطي التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين وتستهدف تغطية مسؤولياتهم القانونية التي قد تنجم عن أدائهم لمهنهم من خلال وثيقة تأمين المسؤولية المهنية.

ولذلك فإنه على طالب التأمين أو من يمثله قانونًا أن يقدم طلبًا كتابيًا للمؤمن، قبل الشروع في التنفيذ، لاستصدار الوثيقة.

ويصدر المؤمن قراره بقبول التأمين أو رفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون قسط التأمين بواقع 0.2% (اثنين من عشرة في المائة) من القيمة الكلية للأعمال المرخص بإقامتها.

ويبدأ سريان التأمين من تاريخ البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها، وما لم يقم المؤمن له بإخطار الشركة بموعد محدد لسريان الوثيقة.


مراجعة الرسومات الخاصة بالمباني والمنشآت

يتولى المؤمن (شركة التأمين)، مراجعة الرسومات الخاصة بالمباني والمنشآت موضوع التأمين، ومتابعة أعمال التنفيذ، وإذا طرأ تعديل جوهري على المباني والمنشآت موضوع التأمين خلال مدة سريان الوثيقة، يجب على المؤمن له بإخطار المؤمن عن أي توقف عن تنفيذ الأعمال موضوع التأمين إذا جاوزت مدته ثلاثة شهور، ويلتزم المؤمن له بإبلاغ المؤمن بأية زيادة تطرأ خلال فترة التنفيذ على قيمة المباني.

يكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية معًا التي تصيب الغير مليوني جنيه،و إذا سدد المؤمن تعويضًا للغير عن أي حادث يدخل في نطاق هذا التأمين كان له حق الرجوع بقيمة ما سدد على شريحة التأمين، وللمؤمن الحق بموجب وثيقة التأمين في أن يحل بمقدار ما سدد من تعويض محل المؤمن له. 

ويجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن - كتابة - بكل حوالة أو تنازل للغير عن الحقوق المخولة له بموجب وثيقة التأمين، لا يجوز للمؤمن أو المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أثناء سريانها.

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