السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

8 التزامات على المشترك في وثيقة التأمين للسيارات التكميلي

التأمين للسيارات،
التأمين للسيارات، فيتو

يلتزم المشترك باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السيارة التي يشملها هذا التأمين وتوفير وسائل الوقاية اللازمة للمحافظة عليها في حالة جيدو واتخاذ إجراءات الصيانة الدورية اللازمة؛ وكذلك عدم قيامه بإجراء أي تعديلات تخالف المواصفات الفنية الأصلية للسيارة بدون موافقة الشركة المؤمنة كتابة ؛ كما يلتزم بضمان سريان صلاحية التراخيص للسيارة وقائدها طوال مدة التأمين.

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يلتزم المشترك بعدم تركيب أي كماليات إضافية بالسيارة المؤمن عليها دون موافقة الشركة مسبقًا على ذلك؛ حيث ان الشركة لن تكون مسئولة عن التعويض عن ايًا من هذه الكماليات قبل الحصول على موافقتها».

يتعين على المشترك في حالة بيع أو إيجار أو إجراء ما يقيد ملكيته أو حيازته للسيارة الحصول على تصريح كتابي مسبق بذلك.

• ثانيًا؛ بعد وقوع الحادث

في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المشترك أو من ينوب عنه القيام بما يلي:-
‎1- إخطار الشرطة فور حالة وقوع حادث حريق أوسرقة أوسطو أو فعل متعمد من الغيرأو أى حادث جسيم وأن يقدم للشركة صورة رسمية من محضر الشرطة موضع به رقم السيارة موضوع الحادث. ‏

2- في حالة الحوادث الجسيمة التي تجعل السيارة غيرصالحة للسير: يجب عدم نقل السيارة المؤمن عليها الا بعد معاينتها في موقع الحادث من قبل الشرطة أو من قبل الشركة.
3- إخطار الشركة خلال 72 ساعة كتابة مع تمكين الشركة من إجراء المعاينة اللازمة: وإلا سقط حق المشترك في أي تعويض ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر تقبله الشركة.

4-  في حالة وقوع حادث أو عطب للسيارة المؤمن عليها فأنه يتعين على المشترك اتخاز كافة الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الهلاك أو التلف أو الفقد ولا تكون الشركة مسئولة عن أي نواقص بالسيارة لا تكون ناتجة مباشرة عن الحادث وإذا تم قيادة السيارة المؤمن عليها قبل إجراء الإصلاحات اللازمة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف جديد بالسيارة المؤمن عليها لن تكون الشركة مسئولة بالتعويض عنه وفقًا لهذه الوثيقة ‏

5- أن يقوم خلال ‎15‏ يومًا أو أي مدة أطول تمنحها له الشركة من تاريخ وقوع الحادث على نفقته الخاصة بموافاة الشركة بمقايسة تفصيلية قبل الإصلاح بالخسائر والأضرار التي نشأت عن الحادث وقيمتها وقت وقوع الحادث.

‎6- عدم البدء في إصلاح السيارة المؤمن عليها إلا بعد تمكين الشركة من معاينتها والحصول على موافقتها الكتابية على تقدير تكاليف الإصلاح.

‏7-  للشركة الحق في مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الوثيقة باسم المشترك أو التدخل فيها في أي مرحلة من مراحلها ؛ ويجب على المشترك تقديم كافة المستندات اللازمة وكافة أوجه المعاونة للدفاع عنه.

‏8. لا يجوز للمشترك ولا لمن ينوب عنه تقديم إقرار بالمسئولية أو عرض أو وعد أو تنازل أو دفع أي مبلغ بدون موافقة الشركة كتابة.

‏يعتبر شرطًا أساسيًّا لالتزام الشركة بدفع أي مبلغ مستحق عليها بموجب هذه الوثيقة أن يفي المشترك وفاءًا كاملًا بما توجبه شروط هذه الوثيقة من القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، ويعتبر كذلك شرطً أساسيًا لالتزام الشركة صدق كافة البيانات والإقرارات الصادرة من المشترك بي طلب التأمين وإخطار الحادث المقدم منه.

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الصيانة الدورية السيارة المؤمن عليها محضر الشرطة مدة التامين الحصول على تصريح

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