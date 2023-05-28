أزمات ممدوح عامر مع نقابة القراء عرض مستمر.. 2019 إحالته للنيابة العامة.. وأزمة غناء أم كلثوم تشعل غضب النقيب

الشيخ ممدوح عامر، أزمة جديدة يدخلها الشيخ ممدوح عامر الملقب بفاكهة القراء بعد ظهور مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يرقص ويغني لأم كلثوم في حفل زفاف شقيقه، مما استدعى نقابة القراء لإصدار بيان تستنكر فيه ما حدث منه.

من هو الشيخ ممدوح عامر ؟

هو ممدوح السيد ممدوح إبراهيم عامر، من مواليد 1987 مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اكتشفت الأسرة ملكته في حفظ القرآن الكريم في سن الثالثة، فكان يحفظ النصوص الموجودة من الشعر والأحاديث وبعض الأغاني، إلى أن زاره خال والدته في أحد الأيام، وهو في الأصل محفظ للقرآن، وكان يبلغ من العمر 80 عاما، وفتح كُتّابا لتحفيظ القرآن الكريم في القرية، وشاءت الأقدار أن ينتقل من قريته إلى منطقة جبلية فأخذ “عامر” إلى بيته.

-إعلانات-

وأقام الشيخ الصغير إقامة كاملة عند خاله، ولم يأخذ منه أي مقابل مادي، وأشار على والده بضرورة تحفيظه كتاب الله والحمد لله أتم حفظ القرآن على يديه في مدة سنة و4 شهور، وتم تكريمه من الرئيس حسني مبارك لفوزه بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم بليلة القدر، وحصل على رحلة حج له ووالديه بالإضافة إلى الجائزة المالية.

أزمات ممدوح عامر مع نقابة القراء

الأزمة الأخيرة أعادت الشيخ “عامر” للأضواء التي لا تفارقه بسبب عذوبه صوته إلا أن تلك الأزمة، لم تكن هي الأولى بين “عامر” والقراء، ففي 2019 قررت النقابة تحويل الشيخ ممدوح عامر للنيابة العامة وبعض القراء الذين يتجاوزن في تلاوتهم وخاصة بعدما تم التنبيه عليهم وإخطارهم.

وبعد أيام من الأزمة الأولى، خرج محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة القراء ليعلن عن بوادر للصلح بين نقابة القراء والشيخ ممدوح عامر، بعد أن قدم الاعتذار للشيخ محمد حشاد، نائب النقيب وقتها بفرع نقابة القراء بالإسكندرية.

وقال “الساعاتي” إن الشيخ حشاد اشترط حضور الشيخ ممدوح عامر إلى مقر النقابة بالقاهرة، لتقديم الاعتذار لنقيب القراء ونائب النقيب وجميع أعضاء النقابة، قائلا: بصرف النظر عن أية تصريحات صدرت من هنا أو من هناك، فإن الشيخ ممدوح عامر تم التنبيه عليه بالحضور لمقر نقابة القراء العامة بالقاهرة للنظر فيما هو منسوب إليه.

وأكد الساعاتى أن الشيخ ممدوح عامر قال: إنه على استعداد لتقبيل رأس فضيلة النقيب ونائب النقيب وجميع الأعضاء، مؤكدا حبه وتقديره واحترامه الكامل لهم جميعا، وبأن ما صدر عنه كان رد فعل بسبب ما أثير ضده عبر وسائل الإعلام.

لقاء بين عامر ونقيب القراء الشيخ الطبلاوي

وفي بث مباشر مفاجئ، نشر الشيخ ممدوح عامر، والشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء السابق، اعتذارا للنقيب وليعلق قائلا: صوت الشيخ الطبلاوي سيظل باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحقيقة هو الذي طلب مني تسجيل هذا الفيديو حتى يرد على الجميع"، موجها له الشكر قائلا: «ربنا يجبر بخاطرك».

رسالة الشيخ الطبلاوي لممدوح عامر

ومن جانبه قال الشيخ محمود الطبلاوي نقيب القراء: أنت قارئ جيد وكويس إلا أن فيه بعض الإخوة ربنا يهديهم، فالشجرة المثمرة لا بد أن تقذف بالحجارة، وأنت راجل كويس ومعروف وليك سمعتك وشهرتك وكلنا آسينا من هذا الوضع. مضيفا: الإنسان الناجح مش هيسيبوه لازم يضربوا فيه وإن صمد وبقي كويس هيشاوروا عليه وإن لم يصمد هيضحكوا عليه.

وتابع: خلي ربنا معاك وأنت راجل كويس، والحاقدين الناقمين لا تضعهم في دماغك، وخليك مع ربنا واقرأ بما يرضي الله، وخلي ربنا نصب عينيك ولا يهمك أي شيء.

وفي ذات السياق عقب ممدوح قائلا: "ربنا يجبر بخاطرك يا سيدنا وأنا معاذ الله أن أتجرأ على كتاب الله، لأننا كلنا عايشين في خيره، وأنا شأني شأن أي شخص.. يصيب ويخطئ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، مضيفا: أنا أصغر القراء الموجودين على الساحة الآن، فإن أخطأت فسامحوني وقوموني وإن أصبت فحفزوني.

أزمة جديدة بين النقابة وعامر

بدأت الأزمة الجديدة يوم السبت الماضي، بعد ظهور مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للشيخ ممدوح عامر، وهو يرقص ويغني في حفل زفاف شقيقه الأصغر، مما دفع النقابة لإصدار بيان مباشر تستنكر فيه ما قام به الشيخ ممدوح عامر.

نص بيان نقابة القراء للشيخ ممدوح عامر

واستنكرت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.



وأضافت النقابة، في بيان لها: أنه كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه، والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.







وفي أول رد من الشيخ القارئ ممدوح عامر، على بيان استنكار نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي له، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.



حقيقة غناء ممدوح عامر أغاني مهرجانات

قال الشيخ ممدوح في تصريحات إعلامية :"لم أغن أغاني مهرجانات في حفل زفاف شقيقي، والنقابة لم تتواصل معي حتى الآن لتقصي الحقيقة".



تهنئة مجلس نقابة القراء

ولفت:"عدد من أعضاء مجلس نقابة القراء حضروا حفل شقيقي، وعدد آخر من باقي المجلس قاموا بتهنئتي تليفونيا".

غناء مصطفى إسماعيل لأم كلثوم

وأضاف ممدوح عامر:"انا مبحبش المهرجانات ومش ذوقي، فقط غنيت لأم كلثوم والشيخ مصطفى إسماعيل غنى لكوكب الشرق، وأكد لها أنه محب لصوتها".





وأكد"أنا شخص عادي وطبيعي، وأنا مش الشيخ ممدوح، أنا شاب فرفوش عندي 34 سنة بيحب يهزر، وبغض النظر إني بحب أفرح بس أخويا له حق عليا إني افرح معاه ".

اعتذار ممدوح عامر ومفاجأة عن عضوية نقابة القراء

وأكمل:"أعتذر للمتابعين والمحبين لو أخطأت، ولست عضوا في نقابة القراء، ولن اعتذر للنقابة لأنني لم ارتكب خطأ في قراءة القرآن، وكان من الواجب علي نقابة القراء التواصل معي قبل إصدار بيان استنكار علي احتفالي في حفل زفاف شقيقي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



