ممدوح عامر: نقابة القراء المفروض تغطي متعريش والنقيب يرد (فيديو)

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء:"لم نعترض علي إقامة الشيخ ممدوح عامر فرحا لشقيقه، ولو كان أرسل لي دعوة للحضور لحضرت الحفل ،لكني فؤجئت باتصالات لا تنقطع بعد صلاة الجمعة تسألني عن فيديو الفرح، وبعدما شاهدته وجدته يرقص ويتمايل في الفرح".

مكانة ممدوح عامر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الناس يعطون قدرا كبيرا من الاحترام لحامل القرآن وللعلماء وللزي الأزهري الذي نرتديه، لذلك لابد أن نكون في نفس المكانة التي وضعنا فيها".



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رقص وتمايل ممدوح عامر

وتابع:"لما الشيخ ممدوح عامر ولا أنا أرقص وأتمايل هكون محل تعليق وانتقاد، والناس زعلت منه لإنهم واضعينه في منزلة كبرى ، لأنه قارئ للقراآن وبيستمعوا له ففوجئوا إنه في فرح بيتراقص وبيغني أغنية لأم كلثوم".



طلب ممدوح عامر من نقابة القراء

من جانبه علق الشيخ ممدوح عامر:"حتي لو كان هناك خطأ يجب علي نقابة القراء أن تغطي متعريش، وكان يجب الا يتم تصعيد الأمر بهذا الوضع، والموضوع بسيط ولا يستحق كل هذا الضجيج".



حفل زفاف شقيق ممدوح عامر

وأضاف:"انا أب وأخ لأخويا ومينفعش إني ما افرحش ولو يرجع بيا الزمن كنت هفعل ما فعلته".

تصرف نقابة القراء



وعقب نقيب القراء:"ممدوح عامر حر في تصرفه والنقابة حرة في تصرفها".



الشيخ ممدوح عامر، حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ الأمس، بعد ظهور فيديو متداول لأحد أشهر القراء في مصر، وهو الشيخ ممدوح عامر، الملقب بفاكهة القراء، وهو يرقص ويغني للسيدة أم كلثوم في فرح شقيقه.

الفيديو المتداول على مواقع التواصل قسم المصريين لفريقين: الأول يدافع عن الشيخ عامر باعتبار أن ما حدث أمر طبيعي أن يشارك ويفرح في حفل زفاف شقيقه الأصغر، والبعض الآخر استنكر ما فعله الشيخ ممدوح عامر، حتى خرجت نقابة القراء عن صمتها صباح اليوم ببيان صحفي عبرت فيه عن رفضها لما ظهر من القارئ.

نص بيان نقابة القراء للشيخ ممدوح عامر

واستنكرت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.



وأضافت النقابة، في بيان لها: أنه كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه، والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.



وفي أول رد من الشيخ القارئ ممدوح عامر، على بيان استنكار نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي له، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.