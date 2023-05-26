بحضور مدير أوقاف الأقصر، المساجد تصدح بالصلاة على النبي

قامت مساجد أوقاف الأقصر بعقد مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، حيث استهل الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة الموافق 2023/5/26، بالمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية والقرنة وهى كالتالى:

مسجد عبدالله حسين بنجع عبد الله حسين بالبغدادى بالبياضية.

مسجد التقوى بنجع الرزقه بقرية البعيرات بالقرنة.

وقام مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بمسجد التقوى بنجع الرزقة بالقرنة، وكانت بعنوان فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه.

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وأقيم بعد الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبد الستار إبراهيم رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ صلاح نور عبد العال مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، والشيخ الطيب محمد حسان مدير إدارة القرنة، ولفيف من قيادات الدعوة بإدارة القرنة ورواد المسجد المبارك.

كما أدى أئمة المساجد بمحافظة الأقصر خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "فضائل الصلاة والسلام على النبي "، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير

والصيغة التي تم ترديدها في المساجد بعد أداء خطبة وصلاة الجمعة هي الصيغة الإبراهيمية"اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".



يذكر أن وزارة الأوقاف أصدرت توضيح بشأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة، مؤكدة أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة له أكثر من وجه، منها: حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها، ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد: فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم، وبيان مدى رحابته وسماحته، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم).