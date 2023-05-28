الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يهبط للدرجة الأولى بالخسارة برباعية أمام توتنهام

الدوري الإنجليزي، حقق فريق توتنهام فوزا على نظيره ليدز يونايتد برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على إيلاند رود، ضمن الجولة الـ 38 والأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ توتنهام بضغط مكثف بهدف تحقيق الفوز من أجل التمسك بحلم التأهل إلى منافسات دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، في حالة الفوز بشرط مع خسارة أستون فيلا في الجولة نفسها أمام برايتون.

وفي الدقيقة الثانية نجح هاري كين في إحراز هدف التقدم لفريق توتنهام، ليتراجع بعدها لاعبو توتنهام، فيما نشط لاعبو ليدز يونايتد بهدف تعديل النتيجة وعودة أملهم في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي.

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ومع بداية الشوط الثاني، نجح بيدرو بورو في إحراز الهدف الثاني لفريق توتنهام بالدقيقة 47، قبل أن ينجح جاك هاريسون في تقليص الفارق لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة 67 لتصبح النتيجة تقدم توتنهام 2 / 1.

بعدها اشتعلت المباراة وحاول لاعبو ليدز إدراك التعادل، إلا أن هاري كين واصل التألق وسجل الهدف الثالث لفريق توتنهام في الدقيقة 69.

وفي الثواني الأخيرة أحرز لوكاس مورا الهدف الرابع لفريق توتنهام، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام على ليدز يونايتد 4 / 1.

ترتيب توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويفشل في التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر ويهبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

تشكيل توتنهام ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

لعب المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام، ريان ماسون، مباراة ليدز يونايتد بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: رويال، دافينسون سانشيز، لينجليه، بن ديفيز.

خط الوسط: بيدرو بورو، إيف بيسوما، سكايب، سون هيونج.

خط الهجوم: ديان كولوسفيسكي، هاري كين.

توتنهام يخسر من برينتفورد في الجولة الماضية

وكان فريق توتنهام خسر على ملعبه في الجولة الماضية أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعنهما ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023

سيطر توتنهام علي مجريات الشوط الأول واستطاع هاري كين إحراز الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 8 من تمريرة كولسيفسكي وحاول توتنهام تعزيز النتيجة لكن دفاع برينتفورد كان في الموعد وأضاع مبيومو فرصة هدف محقق لبرينتفورد في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للسبيرز.

ومنذ الدقيقة الأولي في الشوط الثاني دخل برينتفورد ضاغطا علي توتنهام حتي أحرز هدف التعادل عن طريق مبيبمو في الدقيقة 50 وضاعف مبيمو النتيجة في الدقيقة 62 لتصبح النتيجة تقدم برينتفورد بهدفين مقابل هدف وفي الدقيقة 88 انهي يوان لاعب برينتفورد المباراة بهدف ثالث لفريقه في مرمي توتنهام.