غلق مزلقان ميت نما غدا، ومحافظة القليوبية تعلن عن توفير بدائل

أعلنت محافظة القليوبية، غلق مزلقان ميت نما، خط " القاهرة - إسكندرية"، نظرًا لقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء صيانة عاجلة وطارئة للمزلقان، وذلك اعتبارًا من يوم غدًا الاثنين، وذلك حفاظًا على حركة سير القطارات.

وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم، إلى توفير البدائل التالية لعدم حدوث أزمة مرورية أو حوادث ومنها كوبري مشاة ميت نما (للمشاة)، وكوبري الشرقاوية (دخول وخروج)، وكوبري الدائري لعبور السيارات.

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في سياق آخر تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من المنازل التي تم إعادة تأهيلها بالكامل ضمن المرحلة السادسة من مشروع "سترة" بمحافظة القليوبية، والذي تضمن تطوير (٧٢) منزل، والذي يأتي في إطار الشراكة التنموية بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة "مصر الخير".

وأشار "الهجان" إلى أن تطوير المنازل اشتمل على رفع كفاءة المنازل والأسقف وتركيب بلاط وعمل الدهانات والسباكة وتركيب وصلات صرف صحي ووصلات مياه الشرب، وتسليمها للفئات المستحقة بقرى وعزب القناطر الخيرية، إذ تم تطوير (٢٣) منزل بقرى (الخرقانية وأخمين وشلقان والقرنفيل وعزبة السيد محمد) بالقناطر الخيرية، ضمن المرحلة السادسة من مشروع "سترة" بالمحافظة.

ورافق المحافظ في الجولة كلًا من ريم ملاَّوي مديرة المشاريع في قسم المبادرات العالمية بمؤسسة الوليد للإنسانية، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، وأ. خالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية، وولاء صلاح الدين مديرة مكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة, ومدحت جمال رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة "مصر الخير"، ومحمد عمر مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمحافظة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

وأكدَّ محافظ القليوبية اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأُسر الأكثر احتياجًا.

فيما أشاد المحافظ بجهود مؤسسة "مصر الخير" ودورها الرائد في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وخلال جولته بالقرى التقى المحافظ بالمواطنين وسط فرحة كبيرة منهم، حيث تقدم لهم بالتهنئة على تطوير منازلهم، واستمع إلى عدد من المشاكل بالقرية، موجهًا بالعمل على حلها فورًا.

ومن جانبها أضافت ريم ملاَّوي مديرة مشاريع في قسم المبادرات العالمية في مؤسسة الوليد للإنسانية، أن المرحلة السادسة لمشروع "سترة" تأتي إمتدادًا للشراكة التنموية والتعاون الممتد بين مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة الوليد للإنسانية ضمن مشروع "سترة" والذي يمتد على مدار ١٠ سنوات كاملة، لإستهداف تحسين بيئة السكن للأُسر الأولى بالرعاية، مُشيرةً إلى أن المرحلة الواحدة في المشروع تستهدف ما لا يقل عن ١٠٠٠ منزل.