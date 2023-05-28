الإعدام لحلاق قتل صاحب توك توك في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى، بالإعدام شنقا لحلاق قتل صاحب "توك توك" وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فى إعدامه.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد محمود حنفى محمود"، حلاق، 25 سنة، قتل المجنى عليه "أحمد أسامه عبد العزيز سيد"، سائق توك توك، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفر بالمجنى عليه حتى أسدى له طعنه قاتلة استقرت بكتفه الأيسر محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته عازيا قصد المتهم إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليه "إبراهيم محمود طه النقيب"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتوجه إلى المكان الذى أيقن تواجده به محاولا التعدى عليه لقتله، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وذويه والأهالى وإدخاله مسكنه وإفلاته من يد المتهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين".

وكانت منطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، شهدت مصرع سائق على يد عاطل، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، إثر تدخل المجنى عليه لفض مشاجرة بين المتهم وربة منزل وأحد أقاربها، وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شاب وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى "ا. ا. ع"، 26 سنة، ويعمل سائق توك توك، حيث تبين أنه أثناء عمله على مركبة توك توك طلبت منه فتاة ونجل خالتها بتوصيلهما لأحد الأماكن، وعند وصولهما للمنزل قام عاطل بالتشاجر معهما والتعدى عليهما، وأثناء محاولة المجنى عليه إنهاء المشاجرة قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض سكين وتوفى متأثر بإصابته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

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