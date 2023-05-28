الأحد 28 مايو 2023
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سيارات

تسليم سيارات ساوایست DX8s في النصف الثاني من يونيو

سيارات
سيارات

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية IFG  وكيل ساوايست عن فتح باب حجوزات سيارات  DX8s الجديدة  وذلك من اليوم الأحد الموافق 2023/5/28 في جميع معارض الوكيل المحلي بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك. 

تسليم ساوایست DX8s في النصف الثاني من يونيو
 

وأوضح الوكيل. المحلي للعلامة التجارية  أن المطلوب من الراغبين في الحجز تسجيل بياناتهم التي تقتصر فقط على إضافة رقم بطاقة الرقم القومي حيث يمكن الحجز بدون أي مقدم للحجز. 

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واكدت  الشركة أن التسليم للدفعة الثانية سيكون في النصف الثاني من الشهر المقبل يونيو 2023 عقب حجز العملاء السيارات.

 

نفاذ الدفعة الأولى من ساوایست DX8s
 

وأعلنت الشركة نفاد الدفعة الأولى من السيارة ساوایست DX8s في الفترة السابقة وأكدت أنها حققت نجاح جيد حيث انتهت بالكامل بعد توفرها بوقت بسيط. 

 

تعد سيارات هاننتج X5  الصينية، واحدة من أهم السيارات التى توجد داخل السوق المحلى، خلال الفترات الماضية.

ويرجع ذلك الأمر لتصميم السيارة وأسعارها التى تتلاءم مع المستهلك المصري، وتوفير قطع غيارها، لكن عام 2023 شهد اختفاء تلك السيارة من السوق المحلي، وذلك بسبب وقف الاستيراد، والأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على السوق المحلى والعالمى بشكل عام.


أسعار سيارات هاننتج X5 الصينية

وأوضح الوكيل المحلى أن أسعار سيارات هاننتج X5 الصينية، فى 2019 كانت تصل إلى 350 ألف جنيه حتى 370 ألف جنيه.

ووفرت الشركة X5 بسعر 370 ألف جنيه في نسخة بثلاثة صفوف، وتتميز بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر مع فتيس أوتوماتيك 6 سرعات CVT، وتعمل السيارة بالجر الأمامي، وتستهلك من الوقود 7.4 لتر لكل 100 كم مع نظام ستارت ستوب.

 

 

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