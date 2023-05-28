العثور على 4 صيادين فقدوا أمس بالبحر المتوسط قبالة شمال سيناء

عثرت الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء على 4 صيادين فقدوا مساء أمس السبت بسبب هبوب عاصفة ترابية شديدة أدت إلى ارتفاع الأمواج داخل البحر المتوسط.

وأكد الاهالي أن عددا من مراكب الصيد قامت بالبحث داخل مياه البحر المتوسط ،وتم العثور على الصيادين بحالة جيدة وانقاذهم من الموت المحقق، وهم أحمد سعيد أيوب وسلامة محمد سلامة وابراهيم احمد مسلم وسليمان محمود مصطفى من مدينة العريش.



وفي سياق آخر أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.