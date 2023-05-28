تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

غزل المحلة، أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء حرس الحدود بعد قليل ضمن دور ال32 من بطولة كأس مصر

تشكيل غزل المحلة

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى..أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. أحمد رضا، السيد الشبراوى، طارق سامى، مصطفى العش.

خط الوسط.. أحمد النادرى، كريم مصطفى، إبراهيم عايش.

الهجوم.. حازم مرسى، تشارلز باسى، جبريل أوريك.

بدلاء غزل المحلة

وياتى على دكة البدلاء.. هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، محمد جابر.

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وتذاع المبراة عبر قناة اون تاين سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة

ويأمل فريق غزل المحلة تحقيق نتيجة إيجابية للتاهل لدور الـ١٦.

وفي المقابل، يأمل محمد مكي، المدير الفني للحرس، تصحيح مسار الفريق والبحث عن النتائج الجيدة من بوابة الكأس، بعدما اقترب هبوطه للقسم الثاني بالدوري، حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 فوز و7 تعادلات و17 هزيمة".



حرس الحدود



كأس مصر

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

ويلتقي فريق إنبي مع نظيره فيوتشر فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس مصر هذا الموسم.

إنبي وفيوتشر

ويسعى فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى لتحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة اليوم لتعويض هزيمته أمام الأهلى فى اللقاء الأخير بينهما في بطولة الدوري المصري.

ويسعي فيوتشر بقيادة على ماهر مواصلة صحوته حيث يحتل المركز الثالث بالدوري، ووصل لدور الـ16 بالكأس، وإلى نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لهذا الدور دور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".