غزل المحلة، رضا شحاتة يقرر تصعيد 5 ناشئين للفريق الأول

غزل المحلة، قرر رضا شحاتة المدير الفني للفريق تصعيد 5 لاعبين من فريق الأمل المتميزين في قطاع الناشئين وذلك للاستعانة بهم الفترة المقبلة.

واللاعبون هم " أحمد وجبه، محمد نبيه، محمود عبد العزيز، محمد الغريب، محمود صلاح ".

ويستعد غزل المحلة لمواجهة نظيره حرس الحدود غدا الأحد في الساعة السابعة مساء ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر وتقام على ستاد المكس.

وشارك أحمد الجعيدي صانع العاب فريق غزل المحلة في المران الجماعي عقب الشفاء من الإصابة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في بطولة كأس مصر.

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وتعرض اللاعب للإصابة في الكتف والركبة وخضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف دكتور خالد الجميزي طبيب الفريق.

تشارلز لاعب غزل المحلة



وكان النيجيري تشارلز باسى مهاجم الفريق أخطر مسئولي النادى بالعودة من بلاده مساء الثلاثاء الماضي عقب الانتهاء من المشاركة في المعسكر الأولي لمنتخب بلاده، استعدادا لخوض كأس العالم للشباب تحت 20 عام المقامة حاليا في الارجنتين.

وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة للاعبين لمدة 24 ساعة لتجنب الإرهاق والإصابات.

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود في الدوري

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة بينما يحتل حرس الحدود المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

النجوم يحقق أولي مفاجآت كأس مصر 2023



وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

ونشر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:" قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الهزيمة من فريق النجوم والخروج المبكر من مسابقة كأس مصر