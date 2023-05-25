بدء فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لقسم طب الأورام بجامعة الزقازيق

افتتح الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، المؤتمر السنوى الثامن لقسم طب الأورام، ويناقش الطرق المتقدمة فى علاج أورام الثدى، تحت إشراف الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك بالمجمع العلمى بكلية الطب البشرى.

ويحاضر في المؤتمر الدكتور حسين خالد رئيس المؤتمر الشرفي وأستاذ طب الأورام ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور فؤاد أبو طالب رئيس المؤتمر، والدكتورة رشا حجاج أستاذ ورئيس قسم طب الأورام، ود.وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، بالاضافة إلى كوكبة من أساتذة وأطباء علاج الأورام بالجامعات المصرية ووزارة الصحة.

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كلمة الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة

وخلال كلمته رحب الدكتور.خالد الدرندلى بضيوف المؤتمر الذي يضم نخبة من أعلام علاج الأورام وجراحة الأورام والأشعة وكافة التخصصات، مؤكدا أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، بالإضافة إلى تعرض المؤتمر للجديد في علاج أورام الثدي.

وأشار إلى أهمية توفير الدعم الكامل لمعهد الأورام للوصول بالمعهد الى بر الأمان، قائلا: إنه يمثل إضافة كبيرة لجامعة الزقازيق، بما سيقدمه من خدمات لقطاع كبير من أبناء محافظة الشرقية.

عميد كلية الطب يرحب بالضيوف

ومن جانبه رحب الدكتور.أحمد عناني بالسيد رئيس الجامعة وجميع الحضور، ومؤكدا أن قسم الأورام قسم مليء بالأعلام فى التخصص وفى مقدمتهم د.حسين خالد الوزير الأسبق، وأضاف أيضا أن قسم الأورام يؤدي خدمة متميزة للمرضى من خلال فريق عمل طبي متميز بالقسم، متمنيا لهم النجاح والتوفيق فيما هو قادم وأن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة تعود بالنفع على المرضى ورفع مستوى البحث العلمي في مجال الأورام.

الدكتور فؤاد أبو طالب ورشا حجاج

وأكد الدكتور فؤاد أبو طالب رئيس المؤتمر على سعادته البالغه لما وصل إليه قسم الأورام بالجامعة، مثنيا على اهتمام رئيس الجامعة بمعهد الأورام ودعمه الدائم له وتذليل الصعاب من أجل النهوض بالمعهد ليكون إضافة كبيرة للمنظومة الطبية والتعليمية بجامعة الزقازيق.

تكريم بعض المشاركين فى المؤتمر

وخلال فعاليات المؤتمر كرم الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة بعض المشاركين فى المؤتمر هم: الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة نادية مختار أستاذ الباثولوجي بمعهد القومي للأورام، والدكتور محمد جميل أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومى والدكتور مدحت السباعي أستاذ ورئيس قسم الأشعة العلاجية بمعهد الأورام القومي، والدكتورة مها هلال أستاذ الأشعة التشخيصية بمعهد الأورام القومي. ومن جانبه قام الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق بإهداء دروع تذكارية لرئيس الجامعة، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

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