الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.. تواجه الجرائم الالكترونية النصب وابتزاز واختراق الحسابات أبرز المهام مباحث الانترنت.. خطوط ساخنة لتلقى البلاغات

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، سب وقذف وابتزاز ونصب واحتيال واعلانات وهمية بخلاف جرائم الهاكرز واختراق الحسابات، فلم تعد الجرائم وحدها فى الشارع وانتقلت الى الفضاء الالكترونى.. الجرائم الالكترونية أصبحت تعج بها مواقع التواصل الاجتماعى بدورها حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطور عبر استخدام التقنيات الحديثة وصولا الى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الجرائم الالكترونية

نحو تعليمى أمنى مميز واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى

حتى مؤخرًا نظمت المؤتمر العلمى الاول تحت عنوان “ نحو تعليم أمنى متميز” لمواجهة كافة التحديات الامنية خلال السنوات المقبلة لثقل مهارات وقدرات رجال الشرطة، ولذلك خصصت وزارة الداخلية، الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتولى مهمة مواجهة كافة الاخطار والجرائم الالكترونية، فما هى قصة مباحث الانترنت وتاريخها وطبيعها مهامها ولماذا تغير اسمها الى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

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ويكيبيديا فيتو

يرصد كيف بدء العمل فى مكافحة الجرائم الالكترونية ورؤية مجابهة التهديدات الامن السيبرانى

متابعة الجرائم الالكترونية

النشأة التاريخية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

بتاريخ 15 مارس 1975 أصدر اللواء ممدوح محمد سالم - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية - القرار الوزارى رقم 527 بإنشاء مركز الحاسبات الالكترونية بمستوى إدارة، يتبع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وحددت إختصاصات المركز فى إدارة وتشغيل الحاسبات الالكترونية لخدمة الوزارة وتقسيماتها النوعية وفروعها الجغرافية، فضلًا عن تحليل وتصميم النظم وتخطيط البرامج والتطبيقات التى يتقرر أسلوب العمل بها بإستخدام الحاسبات الالكترونية.

وفى عام 2002 إدراكا من وزارة الداخلية لخطورة تلك النوعية من الجرائم الالكترونية وتداعياتها السلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقد اصدروزير الداخلية القرار رقم 13507 لسنة 2002 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للأخذ بزمام المبادرة لمواجهة تلك الجرائم والحد من خطورتها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة

وفى عام 2004 صدر القرار الوزارى رقم 7638 لسنة 2004 فى مادته الأولى بأن الادارة العامة للمعلومات والتوثيق عرفت باسم مباحث الأنترنت - سابقًا - الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - حاليًا - تختص بإنشاء منظومة معلومات متكاملة للوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تؤدى الى رفع مستوى الاداء لكافة جهات الوزارة وتعاون فى دعم عملية إتخاذ القرارات وذلك من خلال إيجاد نظام معلومات يتناسب مع إحتياجات كل جهة من جهات الوزارة مع ربط تلك النظم بما يضمن تفاعلها وتشغيلها كمنظومة واحدة.

وتحقيق وتعزيز الثقة بين المجتمع ووزارة الداخلية من خلال تيسير كافة الخدمات الجماهيرية المقدمة من خلال قطاعات الوزارة المختلفة، فضلًا عن توفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات والفضاء السيبرانى المصرى من كافة أشكال التهديد والمخاطر والجرائم المعلوماتية، وبناء عوامل الأمن والإتاحة والثقة فيه والتأكيد على الإحساس بالأمن المعلوماتى لدى أجهزة ومؤسسات الدولة ومستخدمى شبكة الانترنت سواء من الأفراد أو مؤسسات المجتمع المختلفة، مع صون الحقوق دون المساس بالحريات الشخصية.

بلاغات لمباحث الإنترنت

طريق تقديم بلاغات لمباحث الإنترنت

ويمكن الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

ويوجد مقر الإدارة العامة في ديوان عام وزارة الداخلية، بالتجمع الأول، في القاهرة الجديدة؛ أما وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية فتوجد بميدان العباسية.

طريقة الاستعلام عن بلاغات الجرائم الالكترونية

ويمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة عن جرائم المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال العنوان الإلكتروني الضغط هنا

في البداية يجب إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة "تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

وتختار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات، من الصفحة الرئيسية، وتستطيع الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر، وتاريخ المحضر ومكان تحريره؛ وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

ملاحقة مرتكبى الجرائم الالكترونية

الإدارات الفرعية للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

أولًا: الإدارة الفنية (مركز الحاسبات الالكترونية):

يناط به العمل على إنشاء منظومة معلومات متكاملة للوزارة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة تؤدى الى رفع مستوى الأداء لكافة جهات الوزارة وتعاون في دعم عملية اتخاذ القرارات وذلك من خلال إيجاد نظام للمعلومات يتناسب مع احتياجات جهات الوزارة مع ربط تلك النظم بما يضمن تفاعلها وتشغيلها كمنظومة واحدة والقيام بأعمال دراسة وتحليل النظم القائمة لتطlويرها وذلك بالتنسيق مع القائمين على تلك النظم بالاضافة الى العمل على تحقيق التكامل المعلوماتي بين كافة جهات الوزارة من ناحية فضلًا عن التكامل المعلوماتى بين الوزارة ومختلف جهات الدولة من ناحية أخرى.



زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة فى أعمال التأمين المختلفة المناطة بقطاعات الوزارة النوعية والجغرافية.

التوسع فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين من مختلف قطاعات الوزارة إليكترونيًا من خلال البوابة الالكترونية للوزارة على الانترنت.

إدارة وتأمين وتشغيل ومراقبة وصيانة شبكة المعلومات الداخلية لوزارة الداخلية.

إعداد وتصميم وتطوير مواقع الأجهزة المختلفة بالوزارة على شبكة الانترانت.

الإشراف والمعاونة في أعمال الاصلاحات والصيانة الدورية لجميع نظم وأجهزة الحاسبات ومعداتها بجميع جهات الوزارة.



ثانيًا: معهد تكنولوجيا المعلومات و يختص:

إعداد وتدريب الضباط والأفراد والعاملين المدنيين في مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى وفقا لإحتياجات الوزارة لصقل قدراتهم ومهاراتهم للوصول بهم الى المستوى المطلوب في هذا المجال.

الإسهام في إعداد خطة التدريب السنوية للوزارة وذلك بإعداد مناهج التدريب التي يتلقاها الدارسين بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية في صورة عقد فرق تدريبية.

المشاركة في إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى على مستوى وزارة الداخلية.



ثالثاُ: إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات:

يناط بها مكافحة كافة الجرائم الالكترونية التى ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية بأنواعها المختلفة سواء كانت جرائم إقتصادية كالإحتيال المصرفى وجرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسيل الاموال، أو جرائم إجتماعية تتم عبر شبكة الانترنت كجرائم الآداب العامة، فضلًا عن مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية.

دور وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المعلوماتية

دور وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المعلوماتية

1- التوعية المستمرة للضباط والعاملين في جميع جهات الوزارة.

2- تم إنشاء مجلة الكترونية متخصصة في مجال الحاسبات وبثها لجميع جهات الوزارة ( شبكة الانترانت).

3- تم إنشاء موقع على شبكة الانترنت وتخصيص صفحة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين.

4- عقد الندوات المتخصصة في بعض مجالات إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة.

5- المشاركة في المؤتمرات والندوات المنعقدة محليا وعالميا في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.

6- صقل الخبرات العملية والعلمية للضباط والعاملين عن طريق الدورات التدريبية محليا ودوليا.

7- المشاركة في وضع مقترحات التشريعات الجديدة لحماية استخدامات الحاسبات والانترنت.

8- تم إنشاء قواعد بيانات تخدم أعمال المكافحة والملفات والسجلات الخاصة بذلك.

9- التنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات.

10- المشاركة فى الدراسات القومية المنعقدة لتامين مكافحة جرائم الحاسبات.

الإدارات الفرعية التابعة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “ مباحث الأنترنت ”

1- قسم المباحث الجنائية

2- قسم العمليات

3- قسم التحريات

4- قسم البحوث والمساعدات الفنية

- وحدة الدعم الفنى

- وحدة المعمل

5- قسم المعلومات الجنائية

مجالات عمل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “ مباحث الأنترنت ”

ضبط ومكافحة جرائم الانترنت بشتى صورها وأنماطها.

تقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الانترنت لأجهزة الشرطة النوعية.

إعداد البحوث الفنية والقانونية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وضع خطة تأمين ووقاية نظم وشبكات المعلومات لأجهزة وزارة الداخلية.

إعداد أرشيف متكامل للمعلومات التي تخدم أعمال الإدارة وإنشاء الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك.

إعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة.

عمل الادارة يتم من خلال محاور متعددة متمثلة فى:

1- تلقى كافة البلاغات الخاصة بالجرائم المعلوماتية.

2- مكافحة كافة صور الجرائم المعلوماتية وضبط مرتكبيها.

3- تقديم الدعم الفنى والمساعدات الفنية لكافة الجهات الشرطية فى مجال المكافحة بالاضافة للدعم الفنى بفرق البحث بالجهات الشرطية.

4- فحص الاحراز الواردة من النيابات واعداد التقارير الفنية بشأنها.

5- تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابات وكافة الجهات الشرطية.

6- فى مجال التوعية من مخاطر استخدام التقنيات الحديثة يتم إلقاء المحاضرات بالفرق التدريبية والمحاضرات بمختلف الكليات والمعاهد الشرطية واللقاءات التليفزيونية بالاضافة الى المشاركة فى المؤتمرات والندوات والدراسات التى تعقد بالجهات البحثية المختلفة.