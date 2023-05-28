الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

طبق على مطعم تايواني،
طبق على مطعم تايواني، فيتو

تحتوى موائد الطعام حول العالم على أصناف تقليدية معروفة والمكونة من لحوم دجاج وفواكه مختلفة وخضروات وغيره من الأصناف التي يفضلها البعض، لكن الذى لا يعرفه الكثير هو وجود أصناف غريبة من الأطعمة قد يبدو الاقتراب منها تجربة مثيرة لدى البعض ومقززة عد آخرين، فقلوب كوبرا لا تزال تنبض بالحياة، أخطبوط حي، أدمغة سناجب، هذه جزء من أمثلة تعتبر من أشهى المأكولات في بعض دول العالم، كما يتناول الناس الذين يعيشون في أجزاء من تايلاند وكمبوديا والفلبين، وجبة تسمى الرتيلاء، وهى عبارة عن عنكبوت بحجم كف الإنسان، يتميز بطعمه اللطيف ومذاقه الشهي وفوائده الصحية.

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طعام الرامن

وفي تجربة غريبة، أضاف مطعم تايواني طبقا جديدا لقائمة الطعام الخاصة به، عبارة عن طعام "الرامن" المشهور في اليابان يعلوه "إيزوبود" وهي فصيلة من القشريات شكلها مريب بعض الشيء.

وأعلن مطعم "رامن بوي" عن الطبق على صفحته في فيسبوك، وهو عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة، وفقا لسكاي نيوز.

وقال صاحب المطعم إن الفكرة خطرت له أثناء زيارته لليابان، حيث كان يرى الأيزوبود في أحواض السمك، وقرر بعدها إضافتها لقائمة الطعام الحصري في مطعمه.

وتبلغ تكلفة الوجبة الواحدة 48 دولارا، نظرا لقلة الموارد من هذا النوع من القشريات.

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