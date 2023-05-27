السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

توتر في مضيق تايوان مع عبور حاملة طائرات صينية

الصين، فيتو
الصين، فيتو

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية شاندونج أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، ترافقها سفينتان أخريان، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها.

وأوضحت الوزارة أن شاندونغ، التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزا غير رسمي بين الطرفين.

 

حاملة طائرات صينية

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية وأنه “رد بالشكل المناسب”.

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وشاركت شاندونغ في التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان الشهر الماضي وعملت في غرب المحيط الهادئ.

وفي مارس من العام الماضي، أبحرت شاندونغ عبر مضيق تايوان قبل ساعات من محادثات بين الرئيسين الصيني والأميركي.

 

مضيق تايوان

وتواصل الصين الأنشطة العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعدما اختتمت مناوراتها الحربية رسميا الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أيضا إن 8 طائرات مقاتلة صينية عبرت خط المنتصف بالمضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أمر تفعله الطائرات الحربية الصينية بصورة دورية منذ المناورات الحربية في أغسطس الماضي.

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