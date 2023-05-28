الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حالة الطقس غدا الإثنين 29-5-2023 في الإسماعيلية

طقس الإسماعيلية،
طقس الإسماعيلية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الاسماعيلية غدا، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، ومائل للبرودة ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجات  الحرارة في محافظة الإسماعيلية 33 درجة نهارا، و18 درجة ليلا. 

طقس سيئ في الإسماعيلية يتسبب في تحطيم تمثال السادات بقرية أبوخليفة (صور)

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك في فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

حالة الطقس في أنحاء البلاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا. 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين، وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر شمال الصعيد وجنوب الصعيد. 

-إعلانات-

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية   والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس مشمس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري كما يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية. 

الطقس في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة  ليلا. 

كما توقعت أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية  وعلى السواحل الشرقية، نهارا مائل للبرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح". 

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا معتدل الحرارة ليلا. 

وتوقعت أيضا أن يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
 مصطلحات هيئة الأرصاد

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح". 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الطقس غدا طقس الغد حالة الطقس غدا طقس الاسماعيلية غدا درجات الحرارة أحوال الطقس غدا

مواد متعلقة

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك في فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية

طقس سيئ في الإسماعيلية يتسبب في تحطيم تمثال السادات بقرية أبوخليفة (صور)

إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بفايد في الإسماعيلية (صور)

مصرع شخص جراء إصابته بصعق كهربائي في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

هيئة الانتخابات التركية: النتائج ستعلن في وقت أسرع من الجولة الأولى

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2023

ما لم يقله عمرو أديب!

أربعة محترفين يغيبون عن منتخب مصر أمام غينيا

أول تعليق من أردوغان بعد إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

القطة والعروسان، أبرز المشاهد اللافتة في الانتخابات التركية

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم البتلو في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخرج كبير قاله "انت ولا حاجة" ونقاد وصفوه بالفاشل.. جوانب من حياة أسطى الدراما أسامة أنور عكاشة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

المزيد
الجريدة الرسمية