أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 116 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 116، الصادر في 25 مايو 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وجاءت القرارات كالتالي:
-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.
-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٥١ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
-وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع استصلاح الأراضى ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلي لجمعية الرضوان (۱) التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بناحية سنورشرق- مركز الفشن محافظة بني سويف. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
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