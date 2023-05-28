حالة الطقس غدًا الاثنين 29- 5 -2023 بمحافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس محافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين طقسا معتدلا نهارًا، باردا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 32 درجة نهارًا و16 درجة ليلا.

توقعات حالة الطقس غدا الاثنين

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

طقس غدا الاثنين على القاهرة الكبرى

ويسود غدا، طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مشمس على جنوب وشمال الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس غدا على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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ما هي الحالة الجوية غدا الاثنين ؟

ومن المتوقع للحالة الجوية، حدوث شبورة مائية في الصباح البـــاكر قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـــاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الاثنين على القاهرة الكبرى

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة،و نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

الطقس غدا بجميع محافظات الجمهورية

كما توقعت أن يسود غدا طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا، في أوله بارد في آخره وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا بارد في آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

