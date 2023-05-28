الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس غدا، ارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.

-إعلانات-

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية و شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد،معتدلا ليلا . 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس توقعات حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 28-5-2023 فى مصر

تحذير من الرمال والأتربة غدا في هذه المناطق

تحذير عاجل للأرصاد من مستوى الرؤية بشوارع القاهرة

تحذير شديد من طقس الغد: رياح مثيرة للرمال والأتربة وسيول على هذه المناطق

رياح مثيرة للرمال والأتربة بشوارع القاهرة والجيزة (صور)

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

ما لم يقله عمرو أديب!

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

Advertisements

منوعات

المزيد

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالشيفون والشفاف.. إطلالات صادمة وانتقادت عنيفة لـ 5 نجوم آخرهم أحمد سعد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

المزيد
الجريدة الرسمية