الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر

افتتاح معرض رحلات
افتتاح معرض رحلات التفتيش الأثري، فيتو

 افتتحت مكتبة الإسكندرية اليوم  معرض "رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر في القرن التاسع عشر وأرشيف إدوارد تودا" وذلك في الفترة من اليوم الأحد بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

مجلس الدولة يوضح شروط وإجراءات تعيين المندوبين الجدد

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

ويقدم المعرض الممتد داخل المكتبة خلال الفترة من 28 مايو إلى 5 يونية مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي جمعها إدوارد تودا إي جويل (1852-1941) والذي عمل نائبًا للقنصل الإسباني بالقاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و1886. 

-إعلانات-

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الإسكندرية اخبار أبرز أخبار المحافظات

مواد متعلقة

لقطات الشاشة للتطبيقات المحمية بهواتف أندرويد ليست مستحيلة، تعرف على الطريقة

مجلس الدولة يوضح شروط وإجراءات تعيين المندوبين الجدد

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

هيئة الانتخابات التركية: النتائج ستعلن في وقت أسرع من الجولة الأولى

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2023

ما لم يقله عمرو أديب!

أربعة محترفين يغيبون عن منتخب مصر أمام غينيا

أول تعليق من أردوغان بعد إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

القطة والعروسان، أبرز المشاهد اللافتة في الانتخابات التركية

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم البتلو في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخرج كبير قاله "انت ولا حاجة" ونقاد وصفوه بالفاشل.. جوانب من حياة أسطى الدراما أسامة أنور عكاشة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

المزيد
الجريدة الرسمية