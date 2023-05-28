مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر
افتتحت مكتبة الإسكندرية اليوم معرض "رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر في القرن التاسع عشر وأرشيف إدوارد تودا" وذلك في الفترة من اليوم الأحد بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.
ويقدم المعرض الممتد داخل المكتبة خلال الفترة من 28 مايو إلى 5 يونية مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي جمعها إدوارد تودا إي جويل (1852-1941) والذي عمل نائبًا للقنصل الإسباني بالقاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و1886.
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