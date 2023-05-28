محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت ادارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وهيئة تعليم الكبار المساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "دواوين حكومية بلا أمية" حيث تم محو أمية نحو ٥ آلاف فرد وعقد امتحانات لهم للوقوف علي مدي قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم، واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم.

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وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.