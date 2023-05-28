الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

اخبار الاسكندرية،فيتو
اخبار الاسكندرية،فيتو

أكد  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 28-5-2023

أطول امرأة بالعالم تشارك في انتخابات تركيا

وفى هذا الصدد واصلت ادارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد  وهيئة تعليم الكبار  المساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "دواوين حكومية بلا أمية" حيث تم محو أمية نحو ٥ آلاف فرد وعقد امتحانات لهم للوقوف علي مدي قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم، واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم.

-إعلانات-

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الإسكندرية اخبار أبرز أخبار المحافظات

مواد متعلقة

ننشر موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الدقهلية

الحرف اليدوية: الدولة أبدت اهتمامها بصناعات الحرف اليدوية ودعم القطاع

التأديبية: اللوم جزاء أستاذة جامعية تهكمت على زميلها

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

هيئة الانتخابات التركية: النتائج ستعلن في وقت أسرع من الجولة الأولى

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2023

ما لم يقله عمرو أديب!

أربعة محترفين يغيبون عن منتخب مصر أمام غينيا

أول تعليق من أردوغان بعد إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

القطة والعروسان، أبرز المشاهد اللافتة في الانتخابات التركية

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم البتلو في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخرج كبير قاله "انت ولا حاجة" ونقاد وصفوه بالفاشل.. جوانب من حياة أسطى الدراما أسامة أنور عكاشة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

المزيد
الجريدة الرسمية