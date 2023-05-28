الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم يشهد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد بنسبة نجاح 91.89%

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم،فيتو

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية  للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.

 

 كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بزيارة للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

جدير بالذكر أن ٥٠٢٢ طالبا وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد شهادة الاعدادية وزير التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

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