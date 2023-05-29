تعرف على خطوات المشاركة فى معارض تنمية المشروعات

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ومن ضمن التساؤلات التي تدور في أذهان البعض ما هي الخطوات التى يتخذها صاحب المشروع للاشتراك فى المعارض التابعة لجهاز تنمية المشروعات

وتستعرض فيتو التفاصيل من خلال السطور التالية

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يتوجه صاحب المشروع إلى أي من أفرع الجهاز للاطلاع على خطة المعارض وتسجيل بيانات مشروعه لدى مسئول المعارض.

ويمكن له أن يتعرف على المعارض التى سيتم تنظيمها وأن يحدد المعرض المناسب له من خلال زيارة موقع الجهاز.

يقدم صاحب المشروع لإدارة المعارض بالجهاز عينات من منتجاته لفحصها وقبولها فنيًا

يسدد صاحب المشروع قيمة المساهمة المقررة (طبقًا لنوع المعرض) بفرع الجهاز ووفقا للمحافظة المقام بها المشروع.

مجلس الوزراء يستعرض إجراءات تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة

وقدم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلًا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرًا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الجهاز يقوم بتقديم برامج تدريبية متنوعة لتطوير المشروعات الصناعية المصرية المتوسطة والصغيرة في عدد من القطاعات الإنتاجية الهامة بهدف مساعدتهم على التوسع وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة منتجاتهم وتطويرها مما يزيد من قدرتهم على التصدير.

وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون حاليا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، التي تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات التنموية، لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل للمشروعات الصناعية ضمن مشروع "الابتكار في القطاع الخاص".

الدعم الفني لأصحاب المشروعات المتوسطة

وأكد أن الجهاز يحرص على التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمانحة لإتاحة مختلف أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على تنفيذ توجهات الدولة للنهوض بهذا القطاع والتركيز على المشروعات الصناعية ورفع قدراتها الانتاجية مما يساعدها على الاستقرار والتوسع وتوفير احتياجات السوق المصرية والوصول للأسواق الخارجية، ومن ثم الحفاظ على العمالة بها ومساعدتها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

وأشار رحمي إلى أن الشراكة مع الجهات الدولية ومن بينها الوكالة الألمانية GIZ، تهدف لتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات في مصر، وتعكس مدى ثقة تلك المؤسسات في الاقتصاد المصري وتقديرهم للفرص الواعدة التي تحظى بها المشروعات المتوسطة والصغيرة في التوسع والنمو في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أنه يمكن لأصحاب الشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وعملاء جهاز تنمية المشروعات التقدم للحصول على تلك الدورات بشكل مجاني في موعد أقصاه 31 مايو 2023، خاصة الشركات الصناعية أو الموردين في القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية وصناعة التعبئة والتغليف والطباعة، وذلك وفقا لعدة شروط من أهمها أن تكون الشركة قائمة ومسجلة وتعمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ويمكن للشركات التي ترغب في الاستفادة من التدريب التقديم عن طريق الروابط الموضحة:

ترشيد استهلاك الطاقة والموارد قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023



التحول الرقمي قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023



الإدارة المالية وكيفية الوصول للتمويل قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 31 مايو 2023



التأهيل لمعايير سلامة وجودة الغذاء (BRCGS, FSSC 22000) قدم علي هذا البرنامج من هنا – آخر موعد للتقديم 4 يونيو 2023

