طرح 1500 رأس ماشية بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

أسعار اللحوم، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو.

وتبلغ كميات اللحوم التى يتم طرحها يوميا 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى.

وتقوم وزارة التموين بإستيراد العجول السودانية حية ويتم ذبحها فى أبو سمبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

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توفير اللحوم السودانية

وقالت أمل دوابة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين تتعاقد حاليا مع 6 مناشئ لللحوم بخلاف دولة السودان تحسبا لأى تطورات فى الحرب السودانية ولتأمين احتياجات المواطنيين من اللحوم مع قرب حلول عيد الاضحى.

وأكدت أن العجول السودانية فور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبى من خلال فريق من الأطباء البيطرين وتضم شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمفردها 8 أطباء بيطريين.

وأوضحت "دوابة " أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية طرحت، اليوم الأحد، 150 عجل اى 300 "شقة"، و"الشقة" الواحدة يتراوح وزنها من 80 كيلو إلى 100 كيلو جرام.

وأكدت أن بعض المجمعات يصل الطرح فيها إلى 1000 كليو يوميا حسب إقبال المواطنين، مشيرًا إلى ان كل فرد من حقه شراء 2 كيلو فقط حتى يستطيع اكبر عدد من المواطنين شراء اللحوم وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى.

ويصل عدد المجمعات الاستهلاكية التى تضم أقسام للحوم 800 مجمع فى محافظة القاهرة.

أسعار الدواجن المجمدة

وأشارت إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها وسوف يتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد ومنها الطازج.

وأضافت أنه توجد حاليا غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئولة عن تدبير اللحوم للمواطنين خاصة مع قدوم عيد الاضحى .

أزمة توفير اللحوم

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حدوث انفراجة قريبة في أزمة توفير اللحوم الفترة القادمة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل جاهدة في توفير اللحوم الحمراء استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

توفير اللحوم من جيبوتي

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستعمل على توفير اللحوم من كافة الجهات وقريبا، سيتم توفير اللحوم من دولة جيبوتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح استمرار تدفق اللحوم السودانية الفترة المقبلة لحل الأزمة المؤقتة لنقص توافر اللحوم.

طرح اللحوم السودانية

وأضافت وزارة التموين أنه جاري مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وأشارت إلى أنه تم إستقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.