عودة رمضان صبحي للأهلي، حقيقة طلب كولر استعادة نجم بيراميدز، وموقف الخطيب من الصفقة

شهدت الساعات الماضية تناثر أنباء بالجملة حول طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التعاقد مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لتدعيم مركز الجناح الأيسر للأهلي فى ميركاتو الصيف القادم.



التفاصيل الكاملة لحقيقة عودة رمضان صبحي إلى الأهلي فى ميركاتو الصيف

“فيتو” تواصلت مع أطراف الملف بالكامل وتوصلت إلى العديد من النقاط الهامة فى ملف عودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي فى انتقالات الصيف المقبل وحقيقة طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التعاقد مع اللاعب لدعم هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة فى ظل ارتباطات الفريق القادمة سواء محليا أو قاريا أو عالميا بالمشاركة المنتظرة فى كأس العالم للأندية.

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بالونة اعتذار اللعب للأهلي وجماهيره فى فيديو رسمي

البداية مع ترويج شائعة بشأن جاهزية رمضان صبحي لاعب بيراميدز للاعتذار رسميا للأهلي وجماهيره فى فيديو خاص يبث عبر منصاته الرسمية يعلن من خلالها رغبته فى العودة من جديد إلى الأهلي والاعتذار عن كل ما بدر منه تجاه الأهلي بعد أن رفض عرضه للبقاء فى صفوفه بعد انتهاء إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي وتفضيله الرحيل إلى بيراميدز.

مصادر شديدة القرابة بنجم بيراميدز رمضان صبحي أكدت عدم دقة المعلومات المتناثرة بشأن رغبة اللاعب فى العودة وتجهيزه فيديو إلى الأهلي وجماهيره وأكدت أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وأن اللاعب لديه عروض خارجية وتحديدا من أحد الدوريات العربية الشهيرة بجانب عرض من نادي الزمالك للتعاقد معه فى ميركاتو الصيف القادم.

رمضان صبحي لم يبلغ المقربين منه برغبته فى إطلاق فيديو اعتذارا للأهلي وجماهيره مؤكدا لهم أنه لم يخطئ واتخذ القرار الصائب بالنسبة له فى هذا التوقيت وأنه لا يفكر على الإطلاق فى هذا الأمر خاصة أنه يحترم النادي الذى يتواجد بين صفوفه فى الوقت الحالي.

هل طلب كولر عودة رمضان صبحي؟

وعلى صعيد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قالت مصادر مقربة من المدرب السويسري إنه لم يطلب عودة رمضان صبحي ولكنه استفسر عن اللاعب بعد تألقه مع ناديه هذا الموسم وحصل على معلومات كاملة بشأن أزمة اللاعب السابقة مع النادي ومن ثم لم يكن من المنطقي أن يتحدث عن طلب عودة اللاعب خاصة أنه يعي تماما أن طلبه سيقابل بالرفض من جانب إدارة النادي الأهلي التى تضع بعض النقاط على الحروف مبكرا فى بعض الملفات والتى كان من أبرزها على مدار المواسم الأخيرة عودة رمضان صبحي من جديد إلى الأهلي.



موقف الأهلي من عودة رمضان صبحي فى انتقالات الصيف

الأمر كان واضحا داخل النادي الأهلي تماما حيث ترفض جميع أطراف المنظومة الأهلاوية عودة اللاعب من جديد بعد أن رفض الاستمرار فى الأهلي وفضل الرحيل إلى بيراميدز رغم الاتفاق بينه ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وقتها وامير توفيق مدير التعاقدات بشأن تجديد عقده مع الأهلي وهو ما أخل به رمضان صبحي وفضل ارتداء قميص بيراميدز وقبول عرضه.

الأهلي لديه رغبة تامة فى عدم مناقشة الأمر لأنه يبقى محسوما بالنسبة لهم بشأن رفض عودة رمضان صبحي مهما حدث وباعتباره لاعبا رفض عرض الأهلي وفضل الرحيل بنفسه دون أي ضغوط من جانب إدارة الأهلي التى وفرت له كل شيء من أجل الإبقاء على خدماته ورفض اللاعب الأمر وقرر الرحيل إلى بيراميدز.

مصادر داخل الأهلي أكدت أيضا أن الأمر غير مقترن باعتذار اللاعب مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين منهم “الهارب” ومنهم من فضل مصلحته الشخصية على النادي وجماهيره قدموا اعتذارات بالجملة وتساقطت دموعهم للعودة من جديد إلى الأهلي ولكن ذهبت كل هذه الأشياء أدراج الريح ولم يعودوا إلى الأهلي ومن ثم يبقي الموقف محسوما بالنسبة لإدارة الأهلي.

الأمر أيضا على الصعيد الجماهيري يبقي محسوما بشأن رفض عودة رمضان صبحي من جديد إلى النادي الأهلي حيث ترفض جماهير الأهلي على كافة المستويات عودة اللاعب وهو ما تؤكده جميع المباريات التى يتواجد فيها رمضان صبحي أمام جماهير الأهلي التى تمطره بوابل من الهتافات العدائية التى تؤكد وصول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود.

رمضان صبحي

كيف تعامل محمود الخطيب رئيس الأهلي مع شائعات عودة رمضان صبحي؟

ولم يكن الأمر ببعيد عن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الذى يري أن هذا الملف قتل بحثا وغير قابل حتي للمناقشة حيث يتمسك بموقفه الرافض لعودة اللاعب تطبيقًا لقواعد ومبادئ النادي الأهلي التى يري الجميع داخل القلعة الحمراء أن رمضان صبحي اخترقها تماما بعد رفضه البقاء فى الأهلي وتفضيله الرحيل إلى بيراميدز.

الخطيب لم يناقش حتي ملف عودة رمضان صبحي ويؤكد للجميع ان هذا الملف مغلق بالشمع الأحمر مهما حدث أن اللاعب لن يعود إلى النادي الأهلي طالما ظل رئيسا للقلعة الحمراء.

الأمر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي يبقي وأضحا أيضا فى هذا الملف خاصة أن الجميع يخشى غضب جماهير الأهلي الرافضة تماما لعودة رمضان صبحي ومن ثم لن يتواجد أي مسئول قادر على اتخاذ قرار عودة رمضان صبحي من جديد إلى القلعة الحمراء.



تجربة ستوك سيتي

وكان رمضان صبحي قد انتقال إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي في موسم 2016 مقابل 5 ملايين يورو، وخلال تجربته مع ستوك سيتي شارك في الموسم الأول خلال 17 لقاء وفي الموسم الثاني خاض 24 لقاء وسجل هدفين، كما شارك في مباراتين بكأس رابطة المحترفين وتمكن من تسجيل هدف، ومباراة في كأس الاتحاد صنع هدف.

رمضان صبحي

هيدرسفيلد مقابل 6.5 مليون يورو

تواجد رمضان صبحي في صفوف هيدرسفيلد عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، مقابل 6.5 مليون يورو لفترة وصلت إلى 6 أشهر ولم يشارك سوى في 3 مباريات.

العودة للأهلي

-انتقل رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة في ميركاتو الشتاء بيناير 2018، مقابل ما يقرب من 18 مليون جنيه قبل أن يجدد الأهلي إعارته من جديد لمدة موسم مقابل 33 مليون و360 ألف جنيه.

شارك رمضان مع الأهلى في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 21 هدفًا آخر.





مسيرة رمضان صبحي مع بيراميدز أمام الأهلي

وأمام النادي الأهلي حقق رمضان صبحي انتصار وحيد واكتفى بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء، حيث واجه اللاعب فريقه السابق خلال لعبه بين صفوف بيراميدز في 6 مباريات، حقق فوزا وحيدا وتعادل في مباراتين وخسر 3 مرات وجاءت مواجهاته مع الأهلي كالتالي:



ـ الدور الأول بالموسم الجاري: الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3/0

ـ الدور الثاني بالموسم الماضي: التعادل 2/2

ـ الدور الأول بالموسم الماضي: التعادل سلبيًا 0/0

-مباراة دور الثمانية بكأس مصر: خسر 2/1

- الدور الثانى الموسم الماضى: الفوز 2-0

- الدور الاول لدوري هذا الموسم: خسر 3/0