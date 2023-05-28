وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات كبرى بشمال سيناء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تنفيذ مبادرة بمشاركة عدد من الوزارات وتحت اشراف رئيس الوزراء، لتنفيذ مشروعات كبري بشمال سيناء خلال الفترة القادمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأضاف خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، إن المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض سيناء تسير وفق المخطط الزمني المحدد لها.



ووجه الشكر والتحية إلى الرئيس علي بدء التنمية في سيناء، بجانب توجيه الشكر للقوات المسلحة، لإعادة الاستقرار إلى شمال سيناء والمشاركة فى عمليات التنمية الجارية بها.



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كما وجه التحية الي المشايخ والعواقل وأبناء سيناء على الوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا الباسلة ومساندة الدولة في التنمية التي يتم تنفيذها بسيناء.



من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن سيناء في قلب الخطة التي تنفذها الدولة في الجمهورية الجديدة، لافته الي ان الجمهورية الجديدة يجري التوسع في مشروعات البنية التحتية وبناء الإنسان المصري والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة.



أضافت السعيد، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء بلغت ٨ مليار جنيه خلال العام المالى الجاري، لتنفيذ مشروعات في قطاعات الزراعة والكهرباء والمياه والشباب وغيرها، لافته الي ان الدعم الإضافي لشمال سيناء بلغ مليار جنيه.



وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ان سيناء خط الدفاع الأول لمصر، استطاع أهلها تسطير ملحمة من الفداء والوقوف صفا بجانب القوات لدحر المعتدين.



أضاف المحافظ أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية ستتحول سيناء الي اللون الأخضر وستصبح سيناء سلة الغذاء لمصر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء.



وقال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، إن عدد ١٨ مشروعات تقدم للمبادرة من شمال سيناء خلال العام الجاري، لافتا الي مد فترة تقدم المشروعات لمدة شهر.



وأشار الي ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.



كما أشار إلي أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.





ولفت إلي أن المبادرة تستهدف 6 فئات وهي "فئة المشروعات كبيرة الحجم -فئة المشروعات المتوسطة-فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)-فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة-فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"، علي أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

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