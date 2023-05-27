محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.2%

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 83.2%.



بنسبة نجاح 83.2%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمداها من المحافظ حيث بلغت نسبة النجاح 83.2 % حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة العريش التعليمية 81.3 % وإدارة بئر العبد التعليمية 78.3% وإدارة الشيخ زويد 91.4% وإدارة رفح 93.6% وإدارة الحسنة 93.5% وإدارة نخل التعليمية بلغت 96 %.

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كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمجمع تصحيح الامتحانات بمدينة العريش بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي.



ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.