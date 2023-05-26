وكيل صحة الشرقية يجري جولة تفقدية مفاجئة لمؤسسة طبية خاصة

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور مؤسسة طبية تابعة للقطاع الخاص بمنيا القمح يرافقه مدير إدارة العلاج الحر، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمركز، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به وذلك ضمن المتابعات التي يقوم بها على نطاق المحافظة والتى بدأها منذ أيام لمتابعة القطاع الطبي الخاص وتجويد الخدمة فيه بما يتناسب مع المصلحة العامة للمواطن

العيادات التخصصية وقسم الأشعة المامو جرام

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية أن وكيل الوزارة الأقسام تفقد الطبية المختلفة، والتي تشمل قسم العيادات التخصصية، وقسم الأشعة، والذي يضم "الرنين المغناطيسي، والمقطعية، والماموجرام، والموجات الصوتية والإيكو، والعادية"، وقسم العلاج الطبيعي المزود بأحدث الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى وحدة خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم الحضانات بقوة ٢٠ حضانة، والمزود بشبكة غازات، وعدد ٥ أجهزة تنفس صناعي و١٠ سباب و٢٥ مونيتور، كما يوجد سيارة إسعاف مجهزة خاصة بالحضانات، وقسم المعامل والذي يقدم الفحوصات المعملية المختلفة منها دلالات الأورام وتحليل الأنسجة.

-إعلانات-

تم إنشاء المؤسسة عام 2013 وتم ترخيصة واستيفاء الإجراءات

وأشاد الدكتور هشام مسعود بمستوى النظافة العامة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتجهيزات الطبية والصيانة الدورية للأجهزة الطبية بالمركز الخيري، والذي تم إنشاؤه منذ عام ٢٠١٣، وتم ترخيصه بعد استيفاء كافة الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وقام "مسعود" بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمركز لإضافة خدمات طبية آخرى لخدمة المواطنين، مطلعا على مؤشرات التردد على الأقسام الطبية المختلفة بالمركز، خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد المترددين على قسم الأشعة أكثر من ٢٠٠٠ مواطن منهم ٧٧٥ حالة على أشعة الرنين المغناطيسي، كما تردد على قسم العلاج الطبيعى ١٣٠٠ حالة، وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٧٨٤ حالة، ودخول عدد ١٨٥ طفلا مبتسرا بقسم الحضانات خلال ٦ أشهر، موجهًا مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ببحث إمكانية إدراج قسم الحضانات ضمن منظومة النداء الآلي لتحويل الحالات الطارئة للمركز في حالة الاحتياج حتى يتم تحويل المرضى منها واليها في أي وقت وطبقا لحالة المريض.

الخدمة الطبية المقدمة بالمجان للمواطنين

وأكدت إدارة المؤسسة بأن الخدمات الطبية تقدم للمرضى بالمجان، وجزء منها يقدم بأجر رمزي بما يعادل سعر تكلفة الخدمة في جميع الأقسام والتخصصات الطبية المتاحة بالمركز، وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بدور المؤسسة في خدمة المواطنين والمجتمع، والجهود المبذولة لتوفير الخدمات الطبية للمرضى بمركز ومدينة منيا القمح، وأثني على تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

حملة على تامنشأت الطبية بمشتول السوق

وأجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة مشتول السوق، يرافقه لجنة تضم مدير إدارة العلاج الحر، وعضو بوحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية، بهدف الوقوف على استيفاء هذه المنافذ لاشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وكذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات الطبية ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمتابعة المستمرة والمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ