حجازي وطارق حامد أحدث المنضمين لقائمة المصريين أبطال الدوري السعودي

الدوري السعودي، انضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة السعودي لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وتضم القائمة كل من أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

ضمن فريق الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في نهاية العام الحالي في السعودية بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

وسيكون الاتحاد ممثلا للسعودية في كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في المملكة السعودية.

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وفاز فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي ليتوج بطلا للدوري السعودي.

وجاء الهدف مبكرًا لاتحاد جدة عن طريق المدافع أحمد شراحيلي في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

واستحوذ فريق اتحاد جدة على الكرة في الشوط الأول، وأضاع العديد من الفرص المحققة على مرمى الفيحاء.

وفي الدقيقة 27 حرم ستانكوفيتش رومارينيو من تسجيل ثاني أهداف العميد، ليكتفى الاتحاد بهدف بالشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة على يمين حارس الفيحاء.

وفي الدقيقة 85 احرز نادي اتحاد جدة عن طريق رومارينيو الذي انفرد بالمرمى ووضعها أرضية على يسار الحارس.

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون أفضل 5 دوريات على مستوى العالم

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل".



وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".