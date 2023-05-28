محافظ القاهرة يلتقى سفير أرمينيا

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم السفيرهراتشيا ارشاك بولاديان سفير ارمينيا بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب ارمينيا وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتى كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأرمينيا في الفترة من 28- 29 يناير 2023.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة ارمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين، والتعاون فى مجال مواجهة التغييرات المناخية.

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وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء للجهود التى قامت بها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونجاحها فى التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التى تسير بخطى سريعة.

وأكد هراتشيا ارشاك بولاديان سفير ارمينيا بالقاهرة أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه سفير ارمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الارمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذى أطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المميزة التى تربط البلدين، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دعا جميع الجهات، والأفراد بالاسراع فى المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمل علي ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها فى كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المواطنين على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ ، كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ COP27 خاصة وأنها قدمت حلول مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات، كما قدمت وسائل حل قابلة للتنفيذ للمشكلات كما جسدت المبادرة فكرة وأهمية المشاركة في مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوطين أهداف التنمية المستدامة.