محافظ القاهرة يتفقد محور شمال طرة

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحيي البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين.

رافق المحافظ فى جولته م.جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

شملت الجولة محور شمال طرة لتفقد أعمال إنشاء محور وكوبرى جديد يربط محور حسب الله الكفراوى، ليعلو طريق الاتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر، في اطار الجهود التي تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

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وكان قد تفقد الدكتور إبراهيم صابرنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يرافقة اللواء خالد محمد شحاتة رئيس حى المطرية ط أعمال إزالات منطقة الجبانات ( 1 ) بمنطقة المسلة نطاق حى المطرية ضمن أعمال التوسعات والتطوير التى يشهدها حى المطرية حاليا.



وكان قد تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي.



عرب اليسار

وتتم أعمال الإزالة بالتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية والمعنية والقوات الشرطية ويتم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.