رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع سير امتحانات نهاية العام الجامعي 2022- 2023



تابع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه كل من الأستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمئن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، منذ انطلاقها الأربعاء الماضي 24 مايو، طبقا لخطة الامتحانات التي اعتمدتها الجامعة، كما أجرى أحاديث ودية مع بعض الطلاب حول الامتحانات، استمع فيها إلى مقترحاتهم، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

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وأشاد الدكتور عادل زين الدين، بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات والعملية التعليمية بالجامعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.



وقد أنهت جامعة طيبة التكنولوجية كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، والتي تنتهي 7 يونيو المقبل، بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، إذ انتهت من اعتماد وإعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وإعلانها للطلاب مع وضع ضوابط تنظيم الاختبارات.

حيث وضعت الجامعة جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، كما تم إعلان الجداول للطلاب، لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكد من الأسئلة لتكون في مستوى الطالب المتوسط، إلتزامًا بمعايير إعداد الأسئلة الموضوعية وصياغتها وملاءمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال.

وأكد رئيس الجامعة، أنه جرى تشكيل لجنة طوارئ عليا بالجامعة تتواجد على مدار الساعة لحل أية مشكلات، تطرأ أثناء الامتحان ضمانا لامتحانات هادئة بدون أية مشكلات من أى نوع، مشددا على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحانات بوقت كافى ومراعاة عدم التأخير، وإحضار جميع الأدوات، مع مراعاة عدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول اللجان بالموبايل أو بأى مذكرات أو داتا حتى وإن كانت داخل الشنط، والجلوس فى المكان المخصص طبقا لكود الطالب ورقم جلوسه، والتأكد من اسم الطالب على كراسة الإجابة.

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