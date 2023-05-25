الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

تموين الشرقية: توريد 485 ألف طن قمح للصوامع

توريد 485 الف طن
توريد 485 الف طن بصوامع المحافظة،فيتو

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٤١٣٩طنا و٩٣٢ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم  ٤٨٤٥٨٨ طنا و900 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية وأشارت وكيل  وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

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تموين الشرقية: توريد 465 ألف طن قمح للصوامع والشون

القمح يعتبر مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية 

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى  حيث  ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

 

عدد الشون 58 شونة وصومعة وبانكر 

ومن جانبها أوضحت  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥١٧٨ طنا و٨٨٠ كيلو قمح ليصل إجمالي  كمية الأقماح المحلية  الموردة حتى اليوم  ٤٦٩٨٢٢ طنا و٧٤٠ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

 

جاهزية جميع مواقع التخزين 

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٥٠٣ أطنان و٢٣٦ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٦٤٦٤٣ طنا و٨٦٠ كيلو قمح وأشارت إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية أشارت وكيل وزارة التموين إلى أن  يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع

المهندس حسين أحمد طلعت وكيل الوزارة 

وبدوره أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٣٧٥٠٥٩ فدانا حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدانا لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد،  موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

تموين الشرقية: توريد 5178 طن قمح للصوامع

القمح من المحاصيل الاستراتيجية 

وأكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي  حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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