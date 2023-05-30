الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

هل مصلحة الضرائب أتاحت طرق تعامل صغار الممولين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

مصلحة الضرائب المصرية،
مصلحة الضرائب المصرية، فيتو

يبحث الكثير من المواطنين عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن الفاتورة الإلكترونية كما يتساءل البعض عن حقيقة أتاحت مصلحة الضرائب طرق لتعامل صغار الممولين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وهو ما نجيب عنه خلال السطور الآتية.

 

هل مصلحة الضرائب أتاحت طرق لتعامل صغار الممولين مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني؟

وقالت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه فيما يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريًّا، بالإضافة إلى إتاحة استخدام تطبيق المحمول في إصدار الإيصالات الإلكترونية لصغار الممولين.

-إعلانات-

حقيقة إلزام الممول تسجيل فواتير مشترياته على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب أن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة (البائع أو مقدمي الخدمة)، علمًا بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري.

 

علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي

وقالت إن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب من عدمه، حيث إن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة.

وأضافت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية.

وأكدت أن ممولي مصلحة الضرائب المصرية ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد مدى إلزامه بهذه المنظومات.

وأشارت أنه في حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزم بإصدار الفاتورة الإلكترونية وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي «مواطن» فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

 

أهمية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

ونوهت بأنه في حال وجود فواتير مشتريات لممول صادرة من ممول آخر بالمصلحة يتم إرسال رسائل وإيميلات من المنظومة للمشتري، حتى يقوم بتأكيد أن هذه الفواتير صحيحة أو الاعتراض بأن فواتير المشتريات هذه لا تخصه، وبالتالي مساعدة الممول في إثبات مصروفاته وتكاليفه وأيضا سهولة الاعتداد بالخصم الضريبي.

ويمكن معرفة موقف المنشآت الفردية والمهن الخدمية من الفاتورة الإلكترونية من هنا .

وألمحت إلى وجود مزايا أخرى عدَّة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة.

وعن اعتماد الحكومة برامج وشركات وسيطة لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعرف تفاصيلها من هنا .

اعرف المنصة الرقمية المعتمدة لحوكمة الفواتير والتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية من هنا .

ويمكن إثبات التكاليف والمصروفات بطريقة إلكترونية موثقة، والاستغناء عن إجراءات استيفاء الفواتير اليدوية التي تستغرق الكثير من الجهد والوقت.

ويمكن معرفة غرامة التأخير عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية من هنا .

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفاتورة الالكترونية علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي منظومة الفاتورة الالكترونية الضرائب مصلحة الضرائب

الأكثر قراءة

عبدالجليل: نادر قمر الدولة يذهب لمباريات القسم التاني بتوصيات وبوظ ماتشات كتير

رفضت والدته خطبته.. طفل يحاول التخلص من حياته في الدقهلية

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

ذات العروق الزرقاء تتصدر تويتر بعد فرض رسوم على سعرها.. ومصريون: تطلع إيه دي

شاركوا في مذبحة الأقباط المصريين.. محكمة ليبية تقضي بإعدام 23 من عناصر داعش

بالورقة والقلم.. هذا ما يحتاجه الأهلي لحسم لقب الدوري رسميا

عار يلاحق أصحابه حتى القبر.. لبنانيون يرفضون دفن جثة أحد عملاء إسرائيل من جيش لحد

هكذا انتصر مجلس الأمن لـ رفيق الحريري بعد اغتياله

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أبو الذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأكثر ذكاء بعد 5 سنوات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات للموظفين من بنك مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الاثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية