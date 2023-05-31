الأربعاء 31 مايو 2023
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ملفات وحوارات

محمد عبد الحافظ: غبت عن الدراما 5 سنوات لعدم وجود الدور المناسب.. وعصام النمر علامة فارقة بمشواري الفني (حوار)

الفنان محمد عبد الحافظ،
الفنان محمد عبد الحافظ، فيتو

>> علاقتى جيدة بمحمد رمضان والوقوف أمام عادل إمام حلم أي ممثل
>> دخلت الفن بالصدفة.. وهذه نصائح والدى قبل الرحيل
>> شخصية جبر فى مسلسل "ستهم" نقلة درامية

 

والده اسم كبير وعلامة تاريخية فى الدراما المصرية، لذلك لم يكن غريبًا أن يبدأ مشواره الفنى صدفة من خلال دور طفل صغير فى الجزء الأول من مسلسل "ليالى الحلمية".
لكنه لم يتوقف عند تلك الصدفة، بل نمت موهبته حتى شارك فى أعمال مهمة كثيرة فى مسلسلات مثل الباطنية والأسطورة وأهالينا، بجانب مشاركته فى الموسم الرمضانى الأخير بمسلسل «ستهم» من بطولة الفنانة روجينا.
إنه الفنان محمد عبد الحافظ نجل المخرج إسماعيل عبد الحافظ الذى يشاركنا بعضا من ذكرياته وكواليس أحدث أعماله فى السطور التالية، وإلى نص الحوار:

 

 

*بداية.. حدثنا عن شخصية جبر التى قدمتها مؤخرًا فى مسلسل ستهم مع الفنانة روجينا؟


سعدت للغاية بشخصية جبر لأنه يمتلك نقلات درامية متعددة، وهذا يساعد الممثل كثيرا فى أن يظهر إمكاناته.

*وكيف حضرت للشخصية خاصة أنها ظهور مختلف عنك؟


نعم استعددت جيدًا بـ"لوك جديد" وأداء جديد عليَّ، وأتمنى أن يكون نال إعجاب الجمهور، خاصة أننى اعتذرت عن أدوار ليست مؤثرة خلال الفترة الماضية.

مع ابنه

*هذا يقودنا لسؤال عن اختفائك عن المسلسلات الدرامية لمدة 5 سنوات تقريبا؟


لم أجد الدور المناسب، وأنا أحب أن يؤثر ظهورى فى العمل، وليس مجرد تواجد على الساحة الفنية.

 

*من الحاضر إلى البداية، هل تتذكر كواليس أول مشهد فى حياتك بمسلسل "ليالى الحلمية"؟


من الجيد أن تكون بدايتك فى عمل بقيمة ليالى الحلمية، وطبعا كان بالصدفة، كنت فى زيارة لوالدى فى الاستوديو والطفل اللى سيؤدى المشهد تعرض لظرف ولم يأتِ وجعلنى مساعدو الإخراج  أرتدى ملابس الشخصية وفاجئوا والدى، وهذا الموقف كان أول ما بهرنى بعالم الفن.

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*كيف كانت الأيام الأخيرة فى حياة والدك؟


من أصعب فترات حياتى، فترة مرضه، وتحملت مسئولية كبيرة فى أخذ كل قرار يخصه والحمد لله أن عزائى الوحيد أنه فى مكان أفضل بإذن الله.

*وماذا عن مسلسل أهالينا، أول بطولة لك؟


مسلسل أهالينا من أقرب الأعمال لقلبى، وهو أول فرصة حقيقية وكان بطولة جماعية ومسلسلا اجتماعيا قريبا للجمهور، وذات يوم أثناء التصوير "مكنتش محضر كويس"، وفوجئت بوالدى يغضب ويعنفنى أمام الجميع، وتضايقت جدًا وقتها لأنى كنت صغيرا، لكن هذا درس مهم لى فى حياتى حتى الآن.

*شخصية عصام النمر فى مسلسل الأسطورة حققت نجاحا كبيرا، كيف تصف هذا العمل؟


هذا صحيح، عصام النمر من الشخصيات الفنية المهمة فى حياتى، لأنه كان ندًا للبطل، والمسلسل نجح نجاحا كبيرا وقت عرضه، ولم أتوقع ذلك، لأن الشخصية تموت فى منتصف الحلقات، ومع ذلك ظلت مؤثرة، الحمد لله.

*وما مدى علاقتك بالفنان محمد رمضان؟


علاقتى بمحمد رمضان جيدة للغاية، وهو فنان ونجم متميز ومجتهد، وأجواء التصوير معه كانت ممتعة بقيادة المخرج المتميز محمد سامى.

*شاركت أيضًا فى مسلسل مع الزعيم عادل إمام، كيف كانت كواليس أول لقاء؟


حلم أي ممثل أن يقف أمام الزعيم، وأنا من محبيه وجمهوره قبل أن أكون ممثلا، فكانت التجربة جميلة جدا مع مخرج متميز مثل رامى إمام.

*أخيرا.. ما نصائح والدك المخرج إسماعيل عبد الحافظ لك؟


الالتزام فى العمل تحت أي ظرف، والتحضير الجيد ومذاكرة الشخصية، والصدق والإخلاص لكل ما أقدمه سواء على الصعيد المهنى أو الشخصي.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".
 

الدراما المصرية الساحة الفنية الفنان محمد عبد الحافظ المخرج إسماعيل عبد الحافظ المسلسلات الدرامية الموسم الرمضاني محمد سامى مسلسل ليالي الحلمية مسلسل ستهم محمد رمضان

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