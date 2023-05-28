الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير التربية والتعليم ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مجمع 30 يونيو الحكومي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم ومحافظ الوادي الجديد

استهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيارته صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادى الجديد، بتفقد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، حيث تفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول مساحة المبنى وما يتضمنه من تجهيزات، كما تفقدا أيضا قاعة اجتماعات تابعة للمجمع الحكومي وحديقة ٣٠ يونيو التابعة للمجمع وقام الوزير بغرس نخلة في الحديقة المقامة على مساحة ٥ آلاف متر مربع.

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محافظة الوادى الجديد

كما تفقدا أيضا مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، حيث تفقدا قسم الطاقة الشمسية، كما تفقدا سير امتحانات الدبلوم الصناعي بالمدرسة.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضا مبنى لمدرسة تمتد على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، حيث وجه الوزير بأن تكون المدرسة رسمية دولية “IPS” وبمصروفات اقتصادية لتصبح الأولى من نوعها في محافظة الوادي الجديد على أن تبدأ بها الدراسة خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

ومن جانبه، أوضح اللواء الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتاََ إلى أن المدرسة تضم فصول دراسية وملاعب ومعامل وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات،مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

 

 المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة

كما قام الدكتور رضا حجازي والمحافظ بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، حيث تفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية، كما تفقدا أيضا عددا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا أيضا المعرض العلمي بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات في بعض التجارب العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن جانب الوزارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتور أكمل شوقي رئيس الادارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وزير التعليم يطلق أول مدرسة دولية رسمية IPS بالوادي الجديد

وزير التعليم ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية (صور)

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الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة الوادى الجديد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الوادى الجديد

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