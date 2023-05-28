الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

وزير التعليم يطلق أول مدرسة دولية رسمية IPS بالوادي الجديد

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، ڤيتو

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المدرسة الدولية الرسمية IPS، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني واللواء أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بهيئة الأبنية التعليمية، ووفد الوزارة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وأعلن الوزير عن إطلاق المدرسة لتصبح الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية على أن تبدأ الدراسة خلال العام الدراسي المقبل. 

ومن جانبه، أوضح اللواء الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتاََ إلى أن المدرسة مقاومة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات،مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

كما زار الوزير والمحافظ، المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، حيث تفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية، كما تفقدا أيضا عددًا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا أيضا المعرض العلمي بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات في بعض التجارب العلمية.

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