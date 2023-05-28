سلامة الغذاء: 83 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية وتسجيل 14 مصنعا بالقائمة البيضاء

أصدر المركز الإعلامي ل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـــ 17، وذلك عن الفترة من 20 حتى 26 مايو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

افتتح الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أول برنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي، ويقام بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

يأتي البرنامج في إطار تعاون الغرفة مع كل من جامعة الإسكندرية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB" الممول من وزارة الزراعة الأمريكية، ويهدف إلى تطوير صناعة الجبن الرومي المصرية لينافس في الأسواق العالمية من خلال تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتوافق مع المواصفات العالمية في تلك الصناعة.

جدير بالذكر أنه طبقًا لبيانات الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فقد بلغ حجم صادرات مصر من الأجبان بأنواعها 27700 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وتأتي السعودية كأكبر الدول المستوردة للجبن المصري.





نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 3 مصانع وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء.

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التفتيش على مصانع الأغذية

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 43 زيارة، وسجلت 3 منشآت لدى الهيئة، واستوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها للقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1953 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4815 رسالة بواقع 271000 طن، تنوعت مابين 445 صنفا من موالح وفواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 144 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر إيطاليا، السعودية وروسيا.



فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1340 رسالة بواقع 150000 طن، تم رفض 10 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 151 صنفا من قمح، فول صويا، دواجن ولحوم مجمدة، وبن وشاي من 79 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر أوكرانيا، الهند، استراليا وأندونيسيا.

شحنات الأغذية المستوردة

وأعدت الإدارة العامة لشئون المعامل التقارير الفنية لعدد 1315 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 296 عينة لأغذية معدة للتصدير، 121 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 89 عينة منتجات الأغذية الخاصة و410 دراسات طلبات تظلمات.



وقامت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة بــــ 8 زيارات رقابية، وسجلت 42 منتج، وأصدرت 10 شهادات بيع حر لعدد 6 دول.



وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ونفذت 2 زيارة تفتيش معلنة لمضارب الأرز، وسجلت 3 مضارب أرز.



وتستكمل إدارة التدريب بالهيئة مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة التي بدأتها الأسبوع الماضي بالتعاون مع جهات مختلفة، تمثلت تلك الدورات في الآتي:

الدورة التدريبية الخاصة بــ " متطلبات سلامة الغذاء طبقا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية "، وذلك خلال الفترة من 23 – 25 مايو الجاري لعدد 20 متدرب آخر من مفتشي الإدارة العامة للمصانع، وتستهدف:

- إلتزام المفتش بقيم وأخلاقيات الوظيفة.



- توحيد تقييم اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لقوائم الفحص الجديدة الخاصة بالمصانع لتتناسب مع طبيعة كل صناعة وحجمها.

- التأكيد على اشتراطات سلامة الغذاء التي تضمنها القرار رقم 11 لسنة 2020.

وبحضور الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - تم اختتام البرنامج التدريبي الذي استهدف تأهيل 28 متدربا للعمل بالمعامل الجديدة التي تعتزم الهيئة افتتاحها خلال الفترة القادمة، والذي عُقد بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ( طيب ) في الفترة من 14 –25 مايو، وتناول:

- التشريعات الخاصة بالملوثات الميكروبية والكيميائية.

- مبادئ الأيزو ونظام الجودة لإدارة المعامل.

- اللوائح الفنية والتشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير.

- طرق وأساليب التأكد من نتائج التحاليل المختلفة.

الرقابة على المنشآت التخزينية

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لدى الهيئة 218 مخزنا.

كما تم يوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، حضور الاجتماع الثاني لمجموعة العمل برئاسة مجلس الوزارء بالعاصمة الإدارية والمشكلة تحت رقم (4232) لسنة 2022، وذلك لمتابعة نتائج المرور والمعاينة وإقرار المواصفات الفنية لمخازن التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 94 مخزنا والمزمع إنشاؤه على مستوى الجمهورية.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات البحيرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، كفر الشيخ، والإسكندرية ، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 910 مأموريات حتى الآن.



بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 41 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك.