الاستثمار الزراعي قنبلة موقوتة في مصر.. حلول الخبراء: تخلي الدولة عن دور التاجر.. طرح الأراضي الصحراوية للمستثمرين بنظام التمليك لا حق الانتفاع.. وفتح آفاق وأسواق جديدة

يفرض قطاع الاستثمار الزراعي نفسه على خريطة تحديث الاستثمار في مصر كونه واحدا من أصعب مجالات الاستثمار وأكثرها خطورة على رؤوس الأموال، وهو ما يتطلب تهيئة المناخ اللازم للتوسع فى الاستثمارات الزراعية وفتح الباب أمام ضخ مزيد من الأموال بالمشروعات التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة واردات العملة الصعبة عبر فتح آفاق وأسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية.

إعداد البيئة المناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

وأوضح المحاسب أحمد الشربينى، رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس وأحد منتجي ومصدرىي الحاصلات الزراعية، أن مسألة الاستثمار الزراعى في مصر تحتاج إلى إعداد البيئة المناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة مساحات الأراضي التي تدار بأحدث نظم الزراعة الذكية وتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة الأرض والمياه.

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ولفت إلى ضرورة أن تتخلى الدولة عن دور التاجر وطرح الأراضى الصحراوية للمستثمرين الزراعيين بنظام التمليك لا حق الانتفاع، وتقديم تسهيلات مميزة لفتح شهية المستثمر للإنفاق على الأرض، وزيادة رأس ماله واستثماراته على المدى البعيد، موضحا أن الاستثمار الزراعى أكثر أنواع الاستثمار خطورة على رؤوس الأموال.

استصلاح الأراضي

وأوضح أهمية فتح الباب أمام استصلاح الأراضى ما يوفر فرص عمل مستدامة خاصة أن القطاع الزراعي يستوعب الآن 25% من القوى العاملة فى مصر، ومن الممكن أن يستوعب أكثر من ذلك حال التوسع فى الرقعة الزراعية التى تعتبر مورد مستدام أيضًا للناتج القومى.

وأكد الشربينى ضرورة توجيه الدولة أنظارها إلى كليات الزراعة المنتشرة فى كل المحافظات ومراجعة مستوى خريجيها المهنى والعلمى والذى يشهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة، بسبب نقص الخبرة العملية لدى قطاع كبير من خريجى كليات الزراعة، وحاجتهم إلى معرفة مبادئ الإدارة، ليساهموا فى إنجاح المشروعات الزراعية المختلفة.

وأضاف أن ملف مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى من أكثر الملفات تعقيدًا داخل القطاع الزراعى، وأشدها أثرا فى هروب الاستثمارات الزراعية، مناشدا القيادة السياسية بضرورة وضع حد لعشوائية إدارة سوق المبيدات والأسمدة والتقاوى والذى يشهد تسعيرا غير منطقى وغير أخلاقى لمدخلات الإنتاج تتسبب فى تغير أسعارها خلال أيام بل وتتضاعف فى بعض الأحيان، مع أنها عصب الإنتاج الزراعى.

وأشار إلى انتشار الأسمدة والمبيدات والبذور المغشوشة التى تتسبب بشكل دائم فى خسائر للمزارعين دون وجود ضابط لذلك، مع ضرورة وضع حد أقصى للربح من تجارة مدخلات الإنتاج لتوفيرها بأسعار منطقية ومناسبة أمام المستثمرين والمزارعين.

وتابع: فى حالة تهيئة بيئة الاستثمار الزراعى فى مصر فسنكون على بداية الطريق للعمل على بدء خطة للتوسع فى التصنيع الزراعى وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة للمنتج الزراعى، ما يتطلب أيضًا طرح تسهيلات أكبر للمستثمرين فى هذا المجال كونه قادر على زيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الإنتاج القومى بقيمة الضعف على الأقل وفى فترة وجيزة.

تثبيت رؤية طويلة المدى للسياسات الاقتصادية

وفى السياق ذاته طرح المهندس حمدى عاصى الخبير الزراعى ورئيس قطاع الخدمات الأسبق بوزارة الزراعة، رؤيته لجذب الاستثمارات الزراعية، وقال إن العامل الأول لجذب أي استثمارات فى الوقت الحالى، هو تثبيت رؤية طويلة المدى للسياسات الاقتصادية والنقدية حتى يطمئن المستثمر على رأس ماله، ويضمن استرداده بعد دورة الاستثمار دون خسارة أو بهامش ربح أقل من المتوقع.

وأضاف عاصى أن يجب على الدولة التدخل فورا للسيطرة على تسارع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعى والمرتبطة بتغير قيمة الدولار كونها السبب الأساسى فى بطء وتيرة الاستثمارات الزراعية وهروب بعضها، مع ضرورة تسهيل إجراءات تصدير الحاصلات الزراعية دون تكلفة كبيرة على المصدر إلى جانب تسهيل أيضًا استيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية.

المحاصيل الاستراتيجية الأساسية

وتابع: ما ينطبق على مدخلات الإنتاج الزراعية، يجب أن ينطبق أيضًا على المحاصيل الاستراتيجية الأساسية التى تحتاجها الدولة وعلى رأسها الحبوب والمحاصيل الزيتية التى نواجه أزمة طاحنة فى توفيرها منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

واقترح عاصي وضع خريط صنفية للأراضي الصالحة للزراعة في مصر وفقًا للبحوث العلمية المعتمدة وطرحها للمستثمرين بدون قيود فى التملك أو مغالاة فى الأسعار لزراعة الحبوب والمحاصيل الزيتية مع وضع بند لتوريد الإنتاج إلى الدولة للمساهمة في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى من الحبوب وخامات الأعلاف لضبط أسعار اللحوم والدواجن التى وصلت إلى أسعار فلكية وتوفير الزيوت التى تستورد مصر منها 98% من احتياجاتها.

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