تامر مصطفي يطالب لاعبي إنبي بطي صفحة الأهلي

طالب تامر مصطفي المدير الفني لفريق إنبي لاعبيه بضرورة طي صفحة الأهلي قبل مواجهة فيوتشر بكأس مصر غدا الأحد.

وفاز فريق الأهلي على إنبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، سجل ثنائية الأهلى، محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وأكد المدرب للاعبيه أنه يجب نسيان مباراة الأهلي لاسيما أنه فريق كبير والهزيمة أمامه لا تقلل منهم أو من إمكانياتهم.

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وأكد تامر مصطفى للاعبي إنبي أن مباريات كأس مصر لا تحتمل أي نتيجة بخلاف الفوز وأنه يجب استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وعدم إهدارها.

موعد مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر نظيره إنبي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، فى اللقاء الذى من المقرر أن يجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء غدًا الأحد باستاد بتروسبورت.

كأس مصر

حقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

سيطر فريق الإسماعيلي على مجريات الأمور في بداية المباراة مستغلا عامل الأرض، ولكن لم ترتق المحاولات إلى مرحلة الخطورة.

ترتيب انبي بالدوري المصري

ويمتلك فريق انبى 36 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول الدوري الممتاز

ترتيب فيوتشر بالدوري الممتاز

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

ترتيب الدوري المصري 2023، يواصل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري 2023، بعدما حقق الأحمر الفوز علي طلائع الجيش 2-0 ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتربع النادي الأهلي علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023، برصيد 59 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا فيما يتواجد الزمالك حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ترتيب الدوري المصري 2023



1- الأهلي 59 نقطة من 23 مباراة

2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 28 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة.